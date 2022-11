Zeker acht doden na aardverschuiving op Italiaans eiland Ischia

Bij een aardverschuiving op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, zijn zaterdag zeker acht mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Italiaanse minister van Infrastructuur en Transport Matteo Salvini bekendgemaakt, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Meerdere mensen worden nog vermist. De aardverschuiving vond rond 5.00 uur plaats en werd veroorzaakt door hevige regenval.

In de kustplaats Casamicciola richtte de aardverschuiving de meeste schade aan. De modderstromen sleurden auto’s mee en verwoestten meerdere gebouwen, aldus burgemeester Giacomo Pascale. Eerder op de zaterdag werd al bekend dat nog dertien mensen werden vermist, onder wie een gezin met een pasgeboren baby. Hun woning werd door de modder overspoeld. Daarnaast zijn zo’n dertig woningen onbereikbaar, doordat de aardverschuiving de toegangswegen heeft versperd.

Reddingswerkers zijn ter plaatse om te zoeken naar vermisten en eerste hulp te verlenen aan eventuele gewonden. Onder de hulpdiensten bevinden zich ook duikteams, die in de zee zoeken naar meerdere voertuigen. Zeker twee mensen zijn uit hun auto gered, nadat deze door een modderstroom in het water was beland.