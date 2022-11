Ruim 4,3 miljoen kijkers voor Nederland - Ecuador

Welkom in dit blog

Het is de zevende speeldag van het WK in Qatar, met in totaal vier wedstrijden uit groepen C en D. De twee wedstrijden die het meest in het oog springen zijn die tussen Frankrijk en Denemarken (17.00 uur) en tussen Argentinië en Mexico (20.00 uur). Regerend wereldkampioen Frankrijk heeft de laatste twee wedstrijden van Denemarken verloren, allebei in de Nations League. Argentinië heeft wat recht te zetten na de verrassende verliespartij in de eerste ronde tegen het tactisch sterke Saoedi-Arabië (2-1).

De speeldag begint om 11.00 uur met het duel tussen Tunesië en Australië. Beide ploegen wisten hun eerste wedstrijd niet te winnen: Tunesië speelde doelpuntloos gelijk tegen Denemarken, Australië verloor kansloos van Frankrijk (4-1). Om 14.00 uur is het aan Polen en stuntploeg Saoedi-Arabië. De Poolse superspits Robert Lewandowski liet het dinsdag tegen Mexico na een strafschop te benutten, waardoor Polen niet verder kwam dan een puntendeling.

