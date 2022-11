Vergiftigd door een pijnstiller

Introducing “Unsealed: The Tylenol Murders” Deze podcast luister je ook in onze app

In 1982 overleden op één dag zeven gezonde, jonge mensen in de omgeving van Chicago. Het enige dat ze gemeen hadden, was dat ze een Tylenol hadden genomen, een soort aspirine, en snel daarna in elkaar zakten.

Via de persoonlijke verhalen van de slachtoffers (een 12-jarig meisje, een stewardess, drie familieleden, etc.) rol je het politie-onderzoek in. Al snel is duidelijk dat de slachtoffers zijn vergiftigd met cyanide. Maar wie heeft die stof toegevoegd aan de medicijnen en waarom? De pillen waren gekocht in verschillende winkels. Er kwamen destijds zesduizend tips binnen en meer dan honderd rechercheurs werkten aan de zaak. Nu, veertig jaar later, zijn er nieuwe inzichten.

The Tylenol Murders, 8 afl. van 3 0-40 min, The Chicago Tribune.