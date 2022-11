Shakespeare is overal

Where There's a Will: Finding Shakespeare Deze podcast luister je ook in onze app

„Shakespeare geeft me de kans om dagelijks te glimlachen, ook al zit ik in de gevangenis. Tijdens het spelen ben ik even buiten de muren”, zegt Omar, een gevangene in California’s Centinela State Prison, in de tweede aflevering van de ontroerende serie Where There’s a Will: Finding Shakespeare.

Barry Edelstein, artistiek directeur van een groot theater in San Diego, en filmregisseur Em Weinstein laten zien op hoeveel plekken in de wereld Shakespeare nog altijd te vinden is. Met veel liefde voor de Engelse toneelschrijver ontmoeten ze geobsedeerde tieners, vinden ze zijn toneelstukken in gevangenissen en zien ze hoe zijn houding ten opzichte van gender mensen vandaag de dag kan helpen.

Where There’s a Will: Finding Shakespeare, wekelijks zo’n 30 min, Pushkin Industries.