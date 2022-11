Regering en oppositie Venezuela komen met noodfonds, Biden kondigt sanctieverlichting aan

De regering en oppositie van Venezuela hebben tijdens zaterdag hervatte onderhandelingen een akkoord gesloten over een miljardenfonds dat moet helpen met de bestrijding van de humanitaire crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Internationale persbureaus melden dat de partijen de Verenigde Naties hebben gevraagd het fonds te beheren. In reactie op de hervatte onderhandelingen tussen de Venezolaanse regering en de deels door de VS gesteunde oppositie – die ruim een jaar stil lagen – heeft de Amerikaanse president Joe Biden een sanctieverlichting voor Venezuela aangekondigd.

Het geld voor het noodfonds staat vooralsnog op Venezolaanse rekeningen op Amerikaanse en Europese banken, die de miljarden bevroren vanwege door Bidens voorganger Donald Trump afgekondigde sancties, bedoeld om president Nicolás Maduro te dwingen tot vrije verkiezingen. Het vermogen moet nu beetje bij beetje vrijgesteld worden, zodat de Venezolaanse crisis aangepakt kan worden. Het is vooralsnog onduidelijk of de Amerikaanse en Europese autoriteiten hiertoe al expliciet toestemming hebben gegeven.

Het geld is onder meer bedoeld om het Venezolaanse elektriciteitsnet te stabiliseren, de onderwijsinfrastructuur te verbeteren en de gevolgen van de regenval en overstromingen van dit jaar op te vangen. Ook moet het fonds gezondheids- en voedselprogramma’s financieren voor de armste Venezolanen. Volgens bronnen van persbureau Reuters gaat het in totaal om, omgerekend, zo’n 3 miljard euro.

‘Een model voor vooruitgang’

De Europese Unie heeft positief gereageerd op de overeenkomst en zegt in een verklaring dat die „een model biedt voor verdere vooruitgang”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemde de hervatte onderhandelingen, waarin Noorwegen bemiddelt, „een belangrijke stap in de richting van herstel van de democratie voor Venezolanen”. Biden kondigde aan het Amerikaanse oliebedrijf Chevron toestemming te geven weer olie te importeren vanuit Venezuela naar de VS.

Volgens schattingen van de VN hebben als gevolg van de economische en politieke malaise sinds 2015 meer dan 7,1 miljoen Venezolanen hun land verlaten. Het Zuid-Amerikaanse land kampt onder andere met hoge inflatie en voedsel- en medicijnentekorten.