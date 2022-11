Per ongeluk gedood of expres

Introducing: Pig Iron Deze podcast luister je ook in onze app

De Brits-Amerikaanse Christopher Allen wilde per se oorlogsverslaggever worden. Als freelance journalist reisde hij naar frontlinies in Oekraïne, Turkije en Soedan. In augustus 2017 werd hij op 26-jarige leeftijd in Soedan gedood.

In Pig Iron zoeken de makers van podcasthit Sweet Bobby uit of hij met opzet is gedood of dat het een ongeluk was. Allen had zich aangesloten bij een groep rebellen die regeringsstad Kaya wilden aanvallen, vlak bij de grens tussen Congo en Oeganda. Volgens de eerste berichten was Alan het slachtoffer van kruisvuur, maar later zeiden bronnen dat hij vijf keer werd geraakt door regeringssoldaten die dachten dat hij „een blanke rebel” was.

Pig Iron, wekelijks afleveringen van zo’n 40 min, Tortoise Media.