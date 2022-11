De dame op leeftijd naast mij in de Sprinter spreekt een haar onbekende oudere man aan: „Mag ik iets aardigs tegen u zeggen? U zou een geweldig schildersmodel zijn.” De rest van de reis volgt een gesprek over de schoonheid van ouder worden. Vlak voordat de trein aankomt op Amsterdam CS wisselen ze nummers uit op oude telefoons. Vergis ik me of hangt er een beetje lente in de lucht op deze novemberdag?

