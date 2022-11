Fame-zangeres Irene Cara (63) overleden

De Amerikaanse zangeres en actrice Irene Cara is vrijdag op 63-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Florida. Ze was vooral bekend van de titelsongs van de films Fame en Flashdance, enorme hits in de jaren tachtig. De oorzaak van haar overlijden is vooralsnog niet bekendgemaakt.

De in New York geboren Irene Cara, uit ouders met roots in Puerto Rico en Cuba, zong en acteerde al op jonge leeftijd. Op haar 21ste kreeg ze de rol van haar leven als zangeres Coco Hernandez in de muziekfilm Fame (1980). Daarin droomt een groep muziek- en dansstudenten aan de High School of Performing Arts in New York ervan beroemd te worden „Fame! I’m gonna live forever. Baby, remember my name”, zingt Cara in de titelsong die een megahit werd.

In eerste instantie was ze gecast als danseres in de film, totdat de filmmakers haar hoorden zingen. Cara won met haar vertolking twee Grammy Awards (onder meer die voor beste nieuwe artiest), plus een Oscar voor beste soundtrack.

Flashdance

Door de titelsong van de dansfilm Flashdance was ze in 1983 opnieuw succesvol. Het zwaar op de synthesizers van Giorgio Moroder leunende ‘Flashdance… What A Feeling’ werd met Cara’s zang een nummer-1 hit in de Verenigde Staten. Ook won ‘What A Feeling’ diverse grote muziek- en filmprijzen, waaronder de Grammy voor beste nummer en een Oscar.

Cara speelde daarna nog in films als City Heat (1984), met Clint Eastwood en Burt Reynolds, en in het theater. Maar haar succes werd nooit meer zo groot. In 1999 deed ze nog een gooi met vrouwenband Hot Caramel. Een remix met DJ Bobo van ‘What A Feeling’ in 2001 leverde enig Europees succes op. De laatste jaren leefde Cara een teruggetrokken bestaan in Florida.