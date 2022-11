Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Ik moet u vertellen over het boek dat ik lees. Niet alleen omdat u moet weten wat erin staat, ook omdat het de mogelijkheid biedt om het in één column over zowel biochemie als De Wereld Draait Door te hebben en u daarnaast terloops te imponeren met de grootse literatuur die ik zoal tot mij neem.

Het boek heet Transformer, werd geschreven door Nick Lane, Brits hoogleraar aan University College London, en is een waar meesterwerk over de Krebs-cyclus, ook bekend als de citroenzuurcyclus. Deze moleculaire rotonde ligt ten grondslag aan al het leven op aarde. Een waarschuwing vooraf: dit is lectuur voor de serieuze lezer. Geen lekker wegleesromannetje met gezever over de liefde, het leven of geneuzel over misdaad en straf, oorlog en vrede. Hier moet je voor gaan zitten. Maar wie doorzet, wordt beloond met een diep inzicht in niets minder dan het fundament van ons bestaan.

Lane vertelt ook de verhalen van de wetenschappers die de cyclus ophelderden. Hans Krebs bijvoorbeeld. Krebs deed eerst onderzoek in het Duitse lab van Otto Warburg, die een ijzeren discipline hanteerde en zijn mensen minimale vrijheid gunde om eigen ideeën te ontwikkelen. Lane beschrijft hoe Krebs Duitsland ontvluchtte en zich in Engeland bij het lab van de Britse biochemicus Frederick Hopkins voegde.

Daar stond hij versteld van de cultuurverschillen. Hopkins cultiveerde een vrolijke, vrije werkomgeving zonder hiërarchie. Hij had een groepje ‘incalcitrante’ wetenschappers om zich heen verzameld die werkte aan waar ze zin in hadden. Onder hen een aantal genieën zoals J.B.S Haldane en ‘niet te managen’ vrouwen zoals Marjorie Stephenson. Zij schreven een eigen lab-magazine met poëzie, cartoons en verhaaltjes en deden ook nog wat ontdekkingen – een aantal van hen zou een Nobelprijs winnen.

Zowel in het losse, humoristische Engeland als in het autoritaire Duitsland werden grote wetenschappelijke successen geboekt. Champions League zeg maar. Voor alle mensen die er nog van overtuigd zijn dat een beetje vernedering door leidinggevenden er bij hoort en dat het begrijpelijk is dat er zo nu en dan hard in het gezicht van redacteuren, jonge turnsters of koks-in-opleiding wordt geschreeuwd, is het nuttig om naar al die leiders te kijken die het tegendeel bewijzen.

Dat dit soort gedrag geassocieerd wordt met excellente topperdetop-omgevingen, is omdat daar wel een leger enthousiastelingen klaar staat om de plaats van de uitvallers in te nemen, terwijl een tiran in de subtop al snel een personeelsprobleem heeft. Het is voor elke leidinggevende in zo’n omgeving dan ook nuttig om eens in de zoveel tijd om zich heen te kijken en zich ervan te vergewissen dat hij/zij niet per ongeluk een enorme klootzak is geworden. Zo ja, dan is het zaak die kleuter-tantrums zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Daar zijn cursussen voor.

Lezend over het Hopkins laboratorium vroeg ik me af of er werkomgevingen denkbaar zijn waar er niet wordt geschreeuwd, maar waar de creativiteit er op andere manier wordt uitgeperst – door te veel te plannen, structureren, standaardiseren en protocolleren. Het kan anders. Net als het Hopkins lab werd de Research & Development afdeling van de Amerikaanse telecom-monopolist AT&T gekenmerkt door een gebrek aan regels. Deze afdeling, bekend onder de naam ‘bell labs’ bracht een eindeloze reeks triomfen voort, inclusief informatietechnologie, de transistor, de laser, en nog wat andere leuke hebbedingetjes en wetenswaardigheden zoals CCD-chips en kosmische achtergrondstraling.

In een recent artikel in het wetenschappelijke Nature, dat ik naar ongeveer elke bevriende leidinggevende heb gestuurd, worden de ingrediënten van dat succes opgesomd. Voorwaarde één: langetermijnvisie en stabiele funding. Daarnaast was het vooral een kwestie van hele slimme mensen zo min mogelijk lastig vallen met schema’s, deadlines, doelen, vergaderingen of voortgangsrapportages.

Moraal van het verhaal: beide culturen werken. De Duitse, de Britse, de hiërarchische en de anarchistische. Je kunt gewoon aardig doen. En tot grote hoogte stijgen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.