Amerikaanse toezichthouder verbiedt verkoop Huawei-apparaten

Apparaten van het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei mogen niet meer worden geïmporteerd naar of verkocht in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse telecom- en mediatoezichthouder FCC vrijdag bekendgemaakt. Volgens de FCC komt het besluit voort uit een door de regering van president Joe Biden ingesteld verbod op apparaten die een „onacceptabel risico voor de nationale veiligheid vormen”. Het verbod gaat ook gelden voor vier andere Chinese telecombedrijven.

De VS legden al eerder exportbeperkingen op aan Huawei, maar tot een algeheel verbod kwam het nog niet. Het Chinese telecombedrijf stond sinds vorig jaar november op de nominatie om geweerd te worden uit het land, omdat met de apparatuur mogelijk gespioneerd zou kunnen worden. De FCC verbiedt ook de import en verkoop van producten van de Chinese bedrijven Hikvision, Dahua Technology, ZTE en Hytera.

Het besluit van de FCC komt op een moment dat de VS meer acties ondernemen tegen de Chinese telecom- en chipsector. Vorige maand nog kondigde het Bureau of Industry and Security (BIS), een afdeling van het Amerikaanse ministerie van handel, een pakket maatregelen aan om de Chinese chipindustrie af te remmen. De VS willen voorkomen dat China nieuwe supercomputers bouwt of geavanceerde systemen voor kunstmatige intelligentie ontwikkelt, met name omdat de Chinese overheid deze technologie inzet voor militaire doeleinden.