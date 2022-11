De Sinterklaasvlaggen klapperen uitbundig in Hellevoetsluis. Bij winkelcentrum De Struytse Hoeck staat een groepje met CDA-sjaals verwachtingsvol opgesteld bij de Hema. „Hij is hier dus niet als minister, hè”, instrueert een man, „maar puur als ondersteuning van onze campagne”.

Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne gaan fuseren tot Voorne aan Zee, dus trekken de inwoners deze woensdag naar de stembus. Althans, 38 procent doet dat. Een armzalige opkomst, ondanks het opdraven van allerlei landelijke kopstukken: Attje Kuiken, Wybren van Haga, Thierry Baudet…

En daar is Wopke Hoekstra. Stoppelbaard, warrig haar. In zijn gewatteerd jasje torent hij boven alle aanwezigen uit. Ontspannen loopje, handen in de zakken. Gisteren had hij nog een werkoverleg in een paleis in Lissabon, nu komt hij flyers uitdelen tussen de Xenos en het Kruidvat.

„Ik stem niet op criminelen”, bijt één passant hem toe, maar de meesten maken even een praatje. Zoals een jongeman die iets met cryptosoftware doet en niet weet op wie hij moet stemmen. „Al die partijen… er is er geen één die echt bij míj past.”

Terwijl hier nu juist zoveel lokale partijen meedoen: Inwonersbelang Voorne (die de winnaar zal worden, 11 zetels), Partij Voorne aan Zee (3), ONS Brielle (2), Vrij Voorne (1). Plus de nieuwkomers op rechts: BVNL (2) en Forum (1).

Als Voorne ons voorland is, belooft dat nog wat. Kiezers willen een partij die precies hun kleine deelbelang bevecht, dus werpen al die splinters hun specifieke aas uit. De een komt op voor de boeren, de ander wil de fusie ongedaan maken. Díe wil af van windmolens en azc’s, díe wil voorzieningen behouden in Den Briel…

Stemmen neigt meer naar zelfexpressie van je allerindividueelste identiteit dan dat je het vertrouwen geeft aan een volksvertegenwoordiger met een bepaalde denkrichting, om namens jou samen te werken en compromissen te sluiten. Van de landelijke partijen eindigde het CDA onderaan (3), na GroenLinks/PvdA (4) en VVD (6).

Hoekstra dient deze zwevende kiezer vlot en geamuseerd van repliek: „Tuurlijk, jij gaat nooit een partij vinden die precies al jouw standpunten heeft. Maar zo te horen heb jij wel allemaal goede ideeën. Wil jij zelf niet de politiek in? Zou superleuk zijn als jij een keer met Wilbert hier gaat praten…”

Inderdaad: lokaal in gesprek gaan. Maar wat komen landelijke kopstukken hier überhaupt doen? De opkomst blijkt er niet hoger door.

En dóór gaat de campagnestoet. Op naar het volgende winkelcentrum. „Daar hebben we de route wat omgegooid”, vertelt raadslid Klaas Kamphuis. „Op verkiezingsdag mogen we niet te dicht bij kieslokalen komen. We proberen de stembussen te ontwijken.”

Dat is 62 procent van de inwoners ook goed gelukt.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.