‘We beginnen de blockchaintaal nog maar net te begrijpen’

‘Als de pandemie er niet was geweest had ik misschien een heel ander proefschrift geschreven”, zegt Barbara Cueto. „De pandemie vergrootte zoveel ongemak en ongelijkheid in de samenleving uit, dat vragen over hoe de maatschappij anders georganiseerd kan worden extra prangend werden. De wereld zat in een impasse, dat voedde de verbeelding.”

Veel promovendi krijgen hun proefschrift niet af binnen de voorgeschreven vier jaar. Cueto deed het in drie jaar, vertelt ze in een videogesprek vanuit haar huis in Berlijn. Ze werkte naast haar promotie als curator, maar dat lag stil. Alle tijd voor een proefschrift. Cueto groeide op in het noorden van Spanje, en verhuisde als begin twintiger naar Berlijn om als freelance journalist over cultuur te schrijven. Het curatorschap bleek haar meer te liggen, ze ging een master in die richting volgen in Maastricht. Haar curatieprojecten opereren op het kruispunt van kunst, techniek en politiek. Cueto’s proefschrift White Papers on Dissent, waarop ze op 10 november promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, „is in feite een gigantisch curatieproject”.

Verbeelding

Het gaat over blockchain en de verbeelding die de techniek van het openbare kasboek uitlokt over hoe de wereld óók georganiseerd kan worden, voorbij het marktmodel dat nu zoveel bepaalt. Blockchain is breder toepasbaar dan alleen voor de cryptomunten waarmee de techniek bekend werd. In het digitale, openbare kasboek, zoals blockchain vaak omschreven wordt, kunnen allerhande gegevens veilig worden bijgehouden zonder centrale instantie die erover waakt. Overdrachten van geld en goederen zijn voor de hand liggende toepassingen, maar je kunt er ook de uitwisseling van zorg in bijhouden, een van de voorbeelden die Cueto in haar proefschrift verkent.

„In het huidige systeem wordt waarde vooral uitgedrukt in geld. Maar er is natuurlijk veel meer dat waarde heeft. Familie, religie, tijd, om maar wat te noemen”, zegt Cueto. „In kleine groepen worden zulke waarden ook al wel uitgewisseld, denk aan moeders die elkaar ondersteunen, maar met blockchain is er een infrastructuur gekomen waarmee zulke waarden ook op grotere schaal een rol kunnen gaan spelen. Dan kunnen ze ineens een factor van belang worden, naast of in plaats van geld. Misschien is de blockchaintechniek zelf niet hét antwoord trouwens, misschien is een andere techniek wel beter, een die nog niet bedacht is. Maar blockchain wijst wel naar de juiste vragen”, zegt Cueto.

Wat heeft waarde, is al een vraag en hoe wissel je dat uit, maar ook: welke gevolgen heeft het als er veel meer om een andere waarde dan geld draait?

Cueto onderzocht het onder meer met live action role play. Tijdens de Design Week in Eindhoven in 2021 beleefden in het Van Abbemuseum in Eindhoven vijftien mensen gedurende vijf uur wat het betekent als de samenleving om zorg draait. Ze speelden een rollenspel waarin het uitwisselen van zorg via een blockchainachtig systeem verliep. Niemand kende elkaar, er waren kunstenaars, ontwerpers en willekeurige bezoekers bij. „Iedereen kreeg een kaart met regels en persoonlijke scenario’s, en iedereen had een beroep, van hedgefundmanager tot timmerman”, zegt Cueto. „De omstandigheden in het fictieve leven van de deelnemers veranderden gaandeweg het spel. Ze moesten beslissingen nemen over hun leven, en niet geld, maar zorg was het element waarmee onderling gehandeld werd.”

„De mensen met een groot vangnet eindigden met de meeste punten. Deelnemers namen andere beslissingen dan ze in de huidige samenleving vermoedelijk hadden gedaan. Dat klinkt logisch, maar toch wordt in de huidige samenleving familie vaak voor lief genomen”, zegt Cueto. „Een rollenspel is een heel interessante manier om te onderzoeken hoe een collectief werkt. Het wordt door ontwerpers vaker ingezet in de prototypefase, om te ontdekken wat voor implicaties een ontwerp of techniek heeft. Het is goed om dat voor blockchain nu te doen. Bij Google, Facebook, mobiele telefoons en andere technologieën die nu heel bepalend zijn in het leven van mensen, hebben we ons als samenleving denk ik laten verrassen door de enorme impact.”

Blockchaintaal

Blockchain is nu klein, maar de impact zou groot kunnen worden. „De techniek moet dan wel nog veel verder worden uitgewerkt. We beginnen de blockchaintaal net een beetje te begrijpen, maar vloeiend spreken we het nog niet. Mijn onderzoek stopt hier dus ook niet, ik ga nieuwe vragen verwerken in een nieuw programma dat ik cureer.”

„Ik ben geen activist, maar ik vind het wel belangrijk om mensen bewust te maken van mechanismen in de samenleving. Kunst en techniek zijn middelen daartoe. Musea zijn daarbij van onschatbare waarde, ze bieden een platform om de machtsstructuren te bevragen. Blockchain laat ons een glimp van de toekomst zien, er is nog zoveel mogelijk. Het schrijven van dit proefschrift heeft me hoopvol gestemd.”