Viruswaarheid stopt als actiegroep na opheffen bankrekening

Viruswaarheid heeft vrijdag aangekondigd te stoppen als actiegroep. Dat hebben voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols bekendgemaakt tijdens een livestream. De directe aanleiding voor het stoppen is het opheffen van de bankrekening van de groep bij ING.

Volgens Pols is zonder bankrekening „deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk”. Hij haalde in zijn verklaring uit naar de overheid en media, die volgens hem „ordinaire haat- en lastercampagnes” hebben gevoerd. Twee jaar lang is volgens hem geprobeerd om de bankrekening te blokkeren. „Na drie rechtszaken is dat gelukt. Voor de mensen die daarom juichen: wij hebben niet verloren. Nederland heeft verloren en de samenleving heeft verloren. Deze keer zijn wij het, de volgende keer bent u dat als u een mening heeft die de overheid niet bevalt.”

Vorige maand besloot de rechtbank in Amsterdam dat ING de bankrelatie met Viruswaarheid terecht had verbroken. ING had volgens de rechter voldoende reden om het vertrouwen in de groep definitief te zijn kwijtgeraakt. Na de uitspraak zei Engel tegen NRC al dat de blokkade eigenlijk een „indirect verbod” was op Viruswaarheid. „We hebben nog tien juridische procedures lopen, hoe gaan we die nu betalen?”

Viruswaarheid is in 2020 opgericht onder de naam Viruswaanzin. De groep keerde zich tegen de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de avondklok en het gebruik van corona-apps. Viruswaarheid stapte regelmatig naar de rechter om een verbod op zulke maatregelen voor elkaar te krijgen, maar dat lukte nooit.

