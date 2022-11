Je kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten: ieder jaar heeft de overheid weer een nieuw islam-doelwit in het vizier, en wordt luidkeels geroepen dat het aangepakt zal worden. Als we even teruggaan in de tijd: de NCTV kwam in 2021 met een rapport over ‘islamitische radicalisering’ onder Turkse Nederlanders, een parlementaire commissie deed in 2020 onderzoek naar moskeeën die buitenlandse gelden ontvangen, het Haga Lyceum werd in 2019 in staat van beschuldiging gesteld. Zo kunnen we doorgaan. En dat staat nog los van de ophef veroorzaakt door de onderzoeksrapporten en krantenartikelen over salafisme die jaarlijks uitkomen. En nu is het de beurt aan de ‘informele’ islamitische weekendscholen. Als het aan minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) ligt mag de Onderwijsinspectie voortaan ook bij koranscholen op bezoek.

Maurits Berger is hoogleraar islam en het Westen aan de Universiteit Leiden.

Een kenmerk van deze waarschuwende uitspraken is dat ze niet controleerbaar zijn. Dat is niet zo verwonderlijk, want het komt uit de koker van de geheime diensten, en die geven geen inzage in hun bronnen. Dat vereist dus vertrouwen van de burger in de kwaliteit van hun werk. Bij mij is dat vertrouwen inmiddels danig aan het wankelen geraakt. Daarvoor moeten we terug in de tijd naar, ja, weer die islamitische scholen.

In 1998 waarschuwde de voorloper van de AIVD, de BVD, in haar rapport De politieke islam in Nederland voor islamitische basisscholen die de leerlingen zou „wapenen tegen bepaalde verleidingen van de westerse samenleving”. Het was voor de Onderwijsinspectie aanleiding om een onderzoek in te stellen naar alle 28 islamitische basisscholen. De Inspectie kwam tot het oordeel dat de kwaliteit van het onderwijs van deze scholen in vergelijking met andere scholen niet slechter, en in sommige gevallen zelfs beter was.

Salafisme

De BVD liet zich niet onbetuigd en kwam in 2002 met het rapport De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs: buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen. Opnieuw ging de Onderwijsinspectie aan de slag, met wel twee onderzoeken. In de eerste concludeerde zij dat het godsdienstonderwijs op deze scholen niet anti-integratief was. Integendeel: „Bijna alle islamitische scholen kiezen voor een open houding naar de Nederlandse samenleving en vervullen een positieve rol bij het bevorderen van de condities waaronder sociale cohesie tot stand kan komen.” In haar tweede rapport van 2003 herhaalde de Onderwijsinspectie dat er op islamitische basisscholen geen sprake was van strijdigheid met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, maar zij had wel scherpe kritiek op de pedagogisch-didactische kwaliteit van veel godsdienstleerkrachten.

Hoe had de BVD er zo naast kunnen zitten? Of wist zij van alles wat de Onderwijsinspectie niet heeft kunnen achterhalen?

In de daaropvolgende jaren publiceerden de AIVD en NCTV diverse malen rapporten waarin hun centrale zorg steeds weer uitging naar de ‘radicale’ islam, dat later ‘salafisme’ is gaan heten. Kenmerkend voor deze groep was hun ‘onverdraagzame isolationisme, parallellisme en anti-integrisme’ die, aldus de standaardformulering, ‘een dreiging voor de democratische rechtsorde vormen’.

In 2015 maakten de AIVD en NCTV een correctie in hun rapport Salafisme in Nederland: „Het precieze aantal ‘volgelingen’ [van salafisme] is niet vast te stellen [...]. Het zou mede hierom onwenselijk zijn om het gehele salafistische spectrum te brandmerken als een probleem.” Toch bleven de salafisten een bron van zorg, want regelmatig werden beschuldigingen van ‘salafisme’ geuit, zonder dat de overheid met bewijzen kwam (en, nogmaals, dat kan ook niet, vanwege de geheime bronnen).

Het gevolg van dit overheidsoptreden is echter wel dat een enkele beschuldiging al enorme gevolgen kan hebben. De docent van het Haga Lyceum die met naam en toenaam was aangewezen als „salafistisch aanjager” kan zijn verdere carrière wel vergeten, zonder dat de overheid enig bewijs heeft hoeven aandragen voor deze beschuldiging.

Toeslagenaffaire

Tegenwoordig gebeuren de beschuldigingen ook in stilte. Het afgelopen jaar zijn steeds meer berichten binnengekomen van individuele moslims en moskeeën die hun rekeningen zagen geblokkeerd, visa geweigerd, vergunningen afgewezen zonder opgave van redenen. Bij navraag bleken zij op een ‘lijst’ te staan, maar niemand weet wie verantwoordelijk is voor die lijst. Het is moslims overkomen die ik ken, die geïntegreerd en democratisch zijn, met gezinnen, en keurige banen bij universiteiten en overheden.

De overheid laat na uit te leggen wat die magische termen ‘onverdraagzame isolationisme, parallellisme en anti-integrisme’ betekenen

Deze staat van dienst doet mij wantrouwig opkijken als de overheid nu opnieuw komt met een beschuldiging richting een islamitische instelling. Daarmee wil ik niet zeggen dat die beschuldiging onwaar zou zijn. Maar de overheid laat ons niet weten waar de aantijging op is gebaseerd, en in het verleden is zij regelmatig in het ongelijk gesteld.

En de overheid laat vervolgens ook na uit te leggen wat die magische termen ‘onverdraagzame isolationisme, parallellisme en anti-integrisme’ betekenen. We kunnen diverse orthodoxe joodse en christelijke gemeenschappen aanwijzen die ook aan die omschrijving voldoen, en die ook weekendscholen hebben. Maar daar is blijkbaar geen aanleiding voor zorg, dus wat is nu precies anders aan de islamitische variant?

Laat de overheid eerst duidelijkheid scheppen voordat zij voor de zoveelste keer luid van de daken schreeuwt dat zij weer salafisten op de korrel heeft. Met de Toeslagenaffaire in het achterhoofd lijkt iets meer bezinning zeker op zijn plaats.