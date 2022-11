Veel geld voor boeren om vrijwillig te stoppen, kabinet houdt optie dwang achter de hand

Het kabinet heeft veel geld over om piekbelasters die vrijwillig willen stoppen „ruimhartig” te compenseren. Als dat de stikstofuitstoot eind 2023 niet voldoende heeft teruggebracht, kunnen boeren en de industrie vanaf 2024 „met pijn in het hart” alsnog tot stoppen worden gedwongen. Dat heeft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) vrijdag geschreven in een langverwachte Kamerbrief, waaruit de afgelopen week al het nodige werd gelekt.

Allereerst wil het kabinet kijken of er genoeg piekbelasters, bedrijven die veel stikstofneerslag veroorzaken in de natuur, tot stoppen te verleiden zijn. Zij behouden voorlopig ook de optie om te verduurzamen of te verplaatsen. Piekbelasters in de buurt van kwetsbare Natura2000-gebieden, waar strengere milieu-eisen gelden, moeten de stikstofuitstoot op korte termijn grotendeels of volledig terugbrengen.

Twee- tot drieduizend boerenbedrijven kunnen rekenen op een ruimhartige compensatie, oplopend tot 120 procent van de bedrijfswaarde. „Een betere regeling dan dit komt er niet”, schrijft Van der Wal. In januari wordt bekendgemaakt aan welke voorwaarden bedrijven moeten voldoen om vanaf april van de regeling gebruik te maken.

Met het uitkopen van piekbelasters hoopt het kabinet snel voldoende stikstofruimte te creëren. In 2030 moet de landelijke stikstofuitstoot zijn gehalveerd, er kunnen nauwelijks nog bouwvergunningen worden uitgegeven en er zijn ook nog boeren die door onterecht uitgedeelde vergunningen illegaal boeren. Deze zogeheten PAS-melders moeten nog steeds zo snel mogelijk gelegaliseerd worden, anders moet het kabinet opdraaien voor de boetes die volgen.