Theatergroep ITA schrapt voorstellingen door personeelsgebrek

Het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) schrapt vanwege te hoge werkdruk de komende maanden een deel van zijn voorstellingen. Dat maakte het theatergezelschap donderdag bekend. Het ITA kampt met personeelstekort, vooral onder technici.

In februari worden alle voorstellingen van De Toverberg geschrapt; in januari gaan de landelijke tournee van het toneelstuk De Uren en de livestream-voorstellingen van Het Jaar van de Kreeft niet door. Ook enkele gastproducties en andere activiteiten die gedurende het voorjaar zouden plaatsvinden, worden afgelast. In totaal doet het ITA de komende maanden daardoor zo’n 15 procent minder dan gepland.

Vacatures

Het gezelschap heeft 16 openstaande vacatures, vooral voor technische functies. In totaal werken bij ITA, het grootste gesubsidieerde theatergezelschap van Nederland, 177 mensen, onder wie 46 technici.

Volgens de directie is het besluit „niet lichtzinnig” genomen. „Het raakt medewerkers, gastspelers, kaartkopers, podia en gastgezelschappen”, schrijft ITA in een persbericht. Maar door de ingrepen kan het gezelschap in elk geval wel „de overige planning van producties en programmering in het lopende seizoen waarborgen”.

Het gezelschap zegt last te hebben van de algemene krapte op de arbeidsmarkt na de coronacrisis. „Een aantal van onze medewerkers is vertrokken en in andere sectoren aan het werk gegaan”, aldus een woordvoerder van ITA. „We gaan door met zoeken naar nieuwe mensen”, zegt hij, gevraagd naar mogelijke oplossingen voor de krapte. Voor het structureel schrappen van activiteiten is het „veel te vroeg”, aldus de woordvoerder.

Staking

Eerder dit jaar heerste binnen het ITA al onvrede over de hoge werkdruk. In april werd de première van De Toverberg (naar het gelijknamige boek uit 1924 van Thomas Mann) afgelast nadat technici van de productie in staking waren gegaan vanwege de werkbelasting. Tijdens een try-out werd een technisch medewerker onwel. Anderen besloten toen uit solidariteit het werk neer te leggen.

Na de uitgestelde première is de productie met acteurs Maarten Heijmans en Pierre Bokma in het voorjaar nog vier keer gespeeld; daarna moest deze worden stopgezet. De voorstellingen zouden in februari worden hervat; dat gaat nu niet door.

Tegenover De Volkskrant, dat onderzoek deed naar de staking, zei personeel dat er al jaren klachten waren over te lange dagen en een voortdurende hoge werkdruk. Al in 2019 stuurden technici een brandbrief aan de directie.

Na de staking van afgelopen voorjaar en de berichtgeving daarover deed het theatergezelschap intern onderzoek. Het gezelschap schrijft nu dat een aantal aanbevelingen inmiddels is doorgevoerd, zoals het aanpassen van werkroosters. Ook kregen technici meer voorbereidingstijd per productie.

Volgens de woordvoerder van ITA is zijn er nu geen „werkgerelateerde ziekmeldingen” meer onder technici. Technici die in het voorjaar kampten met burn-out zijn hersteld of elders aan het werk gegaan.