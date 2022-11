Stilstaan bij het alledaagse: de indringende portretten van Judith Joy Ross

Fotograaf Judith Joy Ross (1946), door sommigen geprezen als ’s werelds grootste levende portretfotograaf, legt sinds eind jaren zeventig haar ontmoetingen met mensen op straat vast met een grootformaatcamera. Ross ziet haar portretten, voornamelijk van mensen uit de Amerikaanse arbeidersklasse, als een samenwerking. Elke foto die gemaakt wordt is het resultaat van een betekenisvolle ontmoeting tussen fotograaf en onderwerp, ongeacht of die ontmoeting een paar seconden of een uur duurde: “Wij samen - we maken de foto”, vertelt Ross. “Ze geven me, ik krijg. Ik moedig ze aan, ze geven me meer. We kunnen allebei een paar seconden verliefd zijn. Ik zal ze nooit meer zien.” Vanaf 26 november presenteert Fotomuseum Den Haag de grootste overzichtstentoonstelling tot nu toe van de Amerikaanse portretfotograaf. Te zien is een selectie van meer dan 150 vintage prints van de afgelopen vijftig jaar.