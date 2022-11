Stemmen vanaf 16 jaar, zoals Nieuw-Zeeland overweegt: waarom eigenlijk niet?

Autorijden, instemmen met seks, een wapenvergunning bezitten, voltijds werken (en loonbelasting betalen), het ouderlijk huis verlaten, een huurcontract tekenen: in Nieuw-Zeeland mogen 16-jarigen het allemaal. Wat ze niet mogen: stemmen. Dit kan gaan veranderen, nu het Hooggerechtshof van het land maandag heeft geoordeeld dat 16- en 17-jarigen zonder stemrecht mogelijk slachtoffer zijn van leeftijdsdiscriminatie. Het parlement moet zich hierover gaan buigen.

Nieuw-Zeelands hoge rechters dwingen de politiek hiermee tot een debat dat in meer landen geregeld de kop opsteekt. In veel ontwikkelde industrielanden komen minder mensen naar de stembus, maar onder 25-minners daalt de opkomst gemiddeld harder. Er zijn veel redenen dat jongeren niet stemmen, maar velen klagen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. Die richt zich door hun wegblijven alleen nog maar sterker op oudere kiezers (en hun vele gevestigde belangen). Die komen immers wél trouw stemmen.

Deze dynamiek wordt in het Westen nog versterkt door vergrijzing. Oudere kiezers vormen een steeds groter deel van het electoraat, terwijl het relatieve volume van de jongerenstem slinkt. In de Verenigde Staten – waar de vergrijzing vergeleken met Europa of Japan nog meevalt – is de electorale macht van de jeugd in een halve eeuw gehalveerd. In 1972, toen 18-jarigen in de VS voor het eerst mochten stemmen, was een vijfde van de kiezers onder de 25. Dit jaar vormden zij nog slechts een tiende van het Amerikaanse electoraat.

Vergrijzing en een lage opkomst maken stem van de jeugd almaar zwakker

Om die slinkende jeugdstem niet te laten verstommen, moet de kiesleeftijd naar 16, bepleiten campagnes als ‘Make It 16’ (Nieuw-Zeeland) of ‘Vote 16’ (VS). Stemmen zou als roken of drinken zijn: hoe jonger je begint, hoe sneller het een gewoonte wordt.

Juist op 16- en 17-jarige leeftijd zouden jongeren vatbaar zijn voor democratisch engagement. Ze wonen nog thuis, kunnen met hun ouders over politiek praten en samen naar het stembureau gaan. Een paar jaar later wonen velen al op zichzelf, komt de stemomroep door verhuizingen niet aan en zijn ze druk met werk, studie en uitgaan.

In Oostenrijk, dat in 2007 als eerste EU-land de kiesleeftijd landelijk op 16 zette, enthousiasmeert dit besluit duidelijk: 16- en 17-jarigen komen vaker opdagen bij de eerste verkiezing waar ze mogen stemmen dan kiezers tussen de 18 en 20. In Ecuador kregen 16- en 17-jarigen in 2008 stemrecht en bij elke verkiezing kwamen er meer adolescenten opdagen.

Wel vechten, niet stemmen

In de VS zwol de roep om de kiesleeftijd van 21 naar 18 te verlagen aan door de Vietnam-oorlog. Het wrong dat Amerikanen vanaf 18 oud genoeg waren voor militaire dienst, maar bestuurders niet via de stembus konden afrekenen op die oorlog. Met klimaatverandering speelt hetzelfde: jongste generaties zullen het sterkst geraakt worden, maar mogen pas over jaren stemmen.

De roep om ‘16 jaar’ zwol onder progressieven ook aan na twee baanbrekende rechtse stembuszeges in 2016. In de VS hielpen bovenal oudere kiezers Trump aan het presidentschap, zoals met name oudere Britten voor Brexit stemden. Beide uitslagen waren nipt: waren er iets meer jongeren komen opdagen, dan had Hillary Clinton het Witte Huis gewonnen en was het VK nog lid van de EU. Jongeren in beide landen hadden hierna berouw: bij de eerstvolgende stembusgangen piekte de jeugdstem.

Lees ook: Waarom gaan zo veel Franse jongeren niet stemmen?

Als partijen of politici electorale motieven zouden hebben bij het verlagen van de kiesleeftijd, hoeven die niet altijd uit te komen. Gidslanden Nicaragua (1984) en Brazilië (1988) verlaagden de leeftijd naar 16 kort nadat ze met een rechtse dictatuur afrekenden. Maar in verkiezingen daarop won zowel rechts als links. De linkse Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner voerde in 2012 een verlaging door, maar de eerstvolgende presidentsrace won rechts. In Oostenrijk verlaagde de grote coalitie van ÖVP (christen-democraten) en SPÖ (sociaal-democraten) de kiesleeftijd. Dit pakte nadelig uit voor hun aloude tweepartijensysteem, omdat de jonge stem in sterke mate naar de Groenen en uiterst-rechtse FPÖ gaat.

In Nederland ging de leeftijd vorige eeuw al stapsgewijs van 25 naar 23 (in 1946), naar 21 (in 1963) en 18 (in 1972). De Raad voor het Openbaar Bestuur bepleitte in 2019 in een rapport (‘Jong geleerd, oud gedaan’) om te experimenteren met verdere verlaging. En in zeven Europese landen, waaronder België en enkele Duitse deelstaten, is de -leeftijd al verlaagd naar 16.

In Nederland wees minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) een suggestie hiertoe in februari nog af: „De grote meerderheid van Nederland is tevreden met 18.” In een enquête van I&O Research sprak dit jaar inderdaad driekwart van de ondervraagden zich uit tegen verlaging tot 16 jaar, waarbij ook 16- en 17-jarigen zelf krap tegen bleken. Onder anderen 18- tot 25-jarigen vonden dat iemand van 16 (een leeftijd waaraan zij zelf een recente herinnering hebben) „onvoldoende verstand heeft van politiek om te stemmen”.

Niet drinken, wel stemmen?

Op die laatste kwestie hoefden de Nieuw-Zeelandse rechters niet in te gaan. De zaak draaide juridisch om twee artikelen in de Bill of Rights: het kiesrecht vanaf 18 jaar versus het recht om vanaf 16 jaar gevrijwaard te blijven van leeftijdsdiscriminatie. Dat laatste grondrecht prevaleerde.

Toch roerden de rechters de vraag wel aan. Ze citeren een Amerikaans onderzoek uit 2019 (onder ruim vijfduizend mensen uit elf landen) dat concludeert dat er voor volwassenheid twee typen leeftijden zouden moeten bestaan. Een van rond de 16, waarop mensen in staat zijn om afgewogen, niet-emotionele beslissingen te nemen, zoals over een stem of medische ingreep. En een van 18 of ouder, voor besluiten met een hogere emotionele lading, zoals autorijden, crimineel gedrag en alcohol drinken.

In Nederland ging de leeftijd voor alcohol omhoog naar 18. Minderjarigen worden te jong gevonden om dronken te worden. Zijn ze nuchter genoeg voor een stem?