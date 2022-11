Standbeeld met ‘Hitlergroet’ mag in trappenhuis Olympisch Stadion blijven staan

De in brons gegoten sportman die de op een Hitlergroet lijkende olympische groet uitbrengt, mag voorlopig blijven staan in het trappenhuis van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde uitspraak. De landelijke monumentenorganisatie Het Cuypersgenootschap wilde dat het Van Tuyll-monument zou worden teruggezet bij de ingang van het stadion. Het genootschap vindt dat met verplaatsing de geschiedenis wordt uitgewist.

In maart werd het drie meter hoge beeld van zijn sokkel getrokken. Uit onderzoek was toen net gebleken dat de groet te herleiden is naar het fascisme uit de vorige eeuw. De stadiondirectie vond een prominente plek voor het monument niet meer passend. Het beeld stond al ruim negentig jaar voor het stadion, sinds de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Lange tijd werd verteld dat de sporter de Romeinse groet bracht, naar het achttiende-eeuwse schilderij De eed van Horatii van Jacques-Louis David.

Het Cuypergenootschap vond dat het Olympisch Stadion het besluit niet voldoende had gemotiveerd, maar heeft daarin geen gelijk gekregen. De rechtbank in Amsterdam vindt verplaatsing van het standbeeld rechtmatig, om te voorkomen dat bezoekers aanstoot nemen „vanwege de associatie met de Hitlergroet”. Daarnaast blijft het in het trappenhuis toegankelijk voor publiek, bijvoorbeeld tijdens rondleidingen en manifestaties. Het Olympisch Stadion zoekt nog naar een permanente plek voor het beeld.