‘Slavernij-excuses op 19 december, kabinet reist af naar zeven landen’

Op maandag 19 december biedt het kabinet excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Hiervoor reizen zeven leden van het kabinet af naar Suriname en de voormalige Nederlandse koloniën in het Caribische gebied, meldt de NOS vrijdag. Premier Mark Rutte zal diezelfde dag in Nederland de excuses uitspreken. Woordvoerders van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken waren vrijdagochtend nog niet telefonisch bereikbaar voor NRC.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) reist in december af naar Suriname, laat een woordvoerder weten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) reist af naar Aruba, staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) naar Sint-Eustatius en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) biedt de excuses aan op Bonaire. Verder reizen staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties, D66), staatssecretaris Maarten van Ooijen (Welzijn, ChristenUnie) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) respectievelijk af naar Curaçao, Saba en Sint-Maarten.

Begin november werd duidelijk dat het kabinet namens Nederland excuses zal aanbieden voor het slavernijverleden. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan zowel het advies van de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken als aan het rapport van het Adviescollege Dialooggroep slavernijverleden. Volgens het adviescollege is dit nodig om toe te werken naar herstel. „Excuses helpen bij de heling van historisch leed, maar excuses zijn vooral gericht op het bouwen aan een geza­menlijke toekomst”, staat in het vorig jaar gepubliceerde rapport. De Commissie Binnenlandse Zaken adviseerde het kabinet in oktober van dit jaar om excuses aan te bieden. Dit leidde voor het eerst tot een Kamermeerderheid voor een verontschuldiging voor het slavernijverleden.

De excuses zijn geen garantie dat er financiële compensatie komt voor nabestaanden van totslaafgemaakten, schrijft de NOS. Wel wordt er 200 miljoen euro uitgetrokken voor een fonds met als doel het vergroten van bewustwording over het Nederlandse slavernijverleden. Ook komt er 27 miljoen euro vrij voor een museum over de slavernij. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. In september zei premier Mark Rutte tijdens een bezoek aan Suriname dat 2023 in het teken moet staan van erkenning van het slavernijleed.

