„Deels onzorgvuldig,” oordeelde de Raad voor de Journalistiek deze week over de berichtgeving van NRC in de zaak die maar geen cold case wil worden: die over het boek Het verraad van Anne Frank, waarin een Joodse notaris werd aangewezen als de waarschijnlijke verrader van de bewoners van het Achterhuis in Amsterdam. De Raad vond dat NRC in het eerste artikel over het boek, van maandag 17 januari, „onvoldoende distantie” in acht had genomen tot de conclusie uit het boek en daardoor de belangen van de nabestaanden had geschaad. De hoofdredactie schikte zich in dat oordeel, al leverde het intern óók debat op: distantie werd een vaag criterium gevonden, dat bovendien niet voorkomt in de Leidraad van de Raad.

Vóór het artikel was er het boek, al is dat al maanden geleden bedolven geraakt onder een berg opinies, observaties en oordelen. Het verraad van Anne Frank is geschreven door Rosemary Sullivan. Zij is niet een van de onderzoekers, maar was aangesteld om hun werk te beschrijven. Het is géén regulier geschiedenisboek en zeker geen onderzoeksverslag. Het is een smakelijk opgediend verhaal over hoe „Thijs”, „Vince” en „Pieter” zeer veel overhoop haalden om uit te zoeken wie het verraad in 1944 had gepleegd. Dit geheel volgens de mediawet dat het verhaal van de onderzoeker meer aandacht genereert dan het onderzoek zelf. Het leidt in het boek tot zinnen als: „Vince herinnert zich het moment nog goed waarop alles op z’n kop kwam te staan in het coldcaseonderzoek.” Via de belevenissen van de onderzoekers (en door hun ogen) krijg je uiteindelijk te lezen wat de resultaten van het ‘verraad-onderzoek’ waren; van een zakelijke beschrijving van de onderzoeksresultaten is geen sprake. Die moet de lezer als het ware onder het avonturenverhaal vandaan trekken.

Aanvankelijk dreigde NRC in januari de boot te missen. Pas na stevig aandringen van boekenredacteur Jeroen van der Kris gunde uitgeverij Ambo Anthos de krant in de week voor verschijning een drukproef, onder voorwaarden waar ook NOS en de Volkskrant voor hadden getekend: de inhoud mocht met helemaal niemand worden gedeeld vóór maandag 17 januari om 2.00 uur, het uitzendmoment van het Amerikaanse documentaireprogramma 60 Minutes. De waarde van het onderzoek bespreken met deskundige historici was dus uitgesloten. Uit gesprekken met de betrokken redacteuren die ik de afgelopen dagen voerde, blijkt dat de algemene gedachte op dat moment was dat het boek interessant genoeg was om groot mee uit te pakken. De gevoeligheid van het onderwerp werd onderschat. De vraag werd zo niet óf NRC royaal over het onderzoek zou publiceren, maar vooral hoe dat zou gebeuren. Er was tevredenheid bij de gedachte dat NRC op maandagochtend niet zou achterblijven bij de concurrentie. Voor maandagmiddag werd een artikel met reacties van historici gepland.

Beperkingen

Bij het werken aan zijn artikel probeerde Van der Kris binnen de beperkingen van het embargo maximale voorzichtigheid te betrachten. Hij nam de veronderstellingen over de verrader niet voor eigen rekening, maar schreef ze in citaten toe aan de onderzoekers. Hij schreef een kader over eerdere onderzoeken naar het verraad van Anne Frank, stak zijn licht op bij twee historici die geen alarmerende geluiden over de onderzoekers lieten horen en hij vroeg en kreeg feedback op zijn stuk van plaatsvervangend chef Wetenschap Bart Funnekotter, die in 2008 Anne Frank in een notendop publiceerde. Bij de publicatie van het artikel werd de naam van de beschuldigde notaris opzettelijk niet genoemd in kop of intro. Van der Kris koos voor een vertelvorm die overeenkwam met die van het boek: de nadruk lag op de onderzoekers, óók in de voorbehouden. Zij gaven in het artikel toe dat de zaak tegen notaris Van den Bergh „voor de rechter” waarschijnlijk geen stand zou houden, maar wat de discutabele punten waren, werd niet benoemd.

Voor de beeldvorming maakte alle voorzichtigheid weinig uit. De voorbehouden in de tekst werden overstemd door de presentatie, die de lezer nadrukkelijk leidde naar de gedachte dat we hier met belangrijk nieuws van doen hadden. Het artikel omvatte twee pagina’s, met onder meer foto’s van de werkruimte van de onderzoekers. Op de voorpagina werd de productie royaal aangekondigd. Bovendien beïnvloedde de grotere stelligheid van andere media (NOS en de Volkskrant zetten Van den Bergh vol in de spotlights) mede het beeld van de NRC-publicatie. De mediastorm die volgde vaagde niet alleen het aanzien van het zelfbenoemde ‘coldcaseteam’ weg, het zorgde ook voor harde kritiek op de media die de wankele beschuldiging mee de wereld in hadden geholpen. NRC gaf overigens vanaf maandagmiddag veel ruimte aan critici van het onderzoek.

Uiteindelijk leidde een tegenonderzoek van verschillende historici er in maart toe dat Ambo Anthos Het verraad van Anne Frank uit de handel nam. De NOS en de Volkskrant maakten excuses aan de nabestaanden van Van den Bergh. NRC sprak spijt uit over hoe alles was gelopen en erkende de gevoeligheid van het onderwerp te hebben onderschat, maar bleef de publicatie verdedigen, zowel in een gesprek van de hoofdredactie met de nabestaanden van Van den Bergh (die daarna naar de Raad voor de Journalistiek stapten) als in het televisieprogramma Medialogica.

Twee vragen blijven overeind: had NRC het beperkende embargo moeten tekenen en had de krant het artikel van 17 januari zo moeten publiceren? De beantwoording van die twee vragen hangt, denk ik, samen. Het embargo dat de krant voorgelegd kreeg was geen regulier embargo. Er werden grote beperkingen opgelegd aan basaal journalistiek werk: bevindingen voorleggen aan derden met verstand van zaken. Het akkoord gaan met dergelijke voorwaarden houdt een risico in, dus áls dat gebeurt zou door betrokkenen (de redacteur, verantwoordelijke chefs, de hoofdredactie) een inschatting gemaakt moeten worden van wat er mis zou kunnen gaan.

Die verantwoordelijkheid kan niet helemaal op het bord van de auteur van het artikel worden geschoven, zoals bij Het verraad van Anne Frank de facto wel gebeurde. Als zo’n productie eenmaal gereed is, zou nogmaals expliciet de vraag moeten worden gesteld: kunnen we wat we hebben zo publiceren of hebben we informatie nodig die we pas na verstrijken van het embargo kunnen krijgen? Daarbij moet de hoofdredactie de leiding nemen.

Dat mensen zelf geloven een raadsel te hebben opgelost, is onvoldoende

Bij Het verraad van Anne Frank school het risico in het zeer gevoelige onderwerp en de zwaarte van de op één persoon gerichte beschuldiging in het boek. Ook de status van de onderzoekers was relevant. Het ging hier niet om een publieke instelling, waarvan de uitingen of rapporten hoe dan ook nieuws zijn. Ook waren ‘hoofd onderzoek’ Pieter van Twisk en de zijnen geen historici met gezag. Zij waren de aanbieders van een commercieel product, nieuwkomers op het werkterrein waar ze nu opereerden. Hun project was groots opgezet, maar de nieuwswaardigheid ervan hing uiteindelijk af van de waarde van hun onderzoek. Dat mensen zelf geloven een raadsel opgelost te hebben is niet voldoende; de journalistiek moet bij zo’n ernstige beschuldiging zelf een weging van het onderliggende onderzoek maken. Als de beperkingen van het embargo dat onmogelijk maken, is het beter te wachten tot je het verhaal compleet kunt vertellen. Zoals bleek in de middag van 17 januari, toen hoogleraar Holocaust- en genocidestudies Johannes Houwink ten Cate in NRC stelde: „Bij grote beschuldigingen horen grote bewijzen. En die zijn er niet.”

Arjen Fortuin

Correctie (25/11): In een eerdere versie van dit artikel werd de uitspraak van Johannes Houwink ten Cate ten onrechte gedateerd op 17 februari.

