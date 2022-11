Mensen beschuldigen elkaar graag van slappe knieën. Ben je geneigd tot een compromis met een vijand om erger te voorkomen? Slappe knieën. Maak je liever geen ruzie met je baas? Slappe knieën.

Ook de voetballers op het WK krijgen nu het verwijt van slappe knieën. Aanvoerder Virgil van Dijk had de FIFA moeten trotseren toen ze hem verboden die OneLove-band te dragen: „Willen jullie mij een gele kaart geven? Doe wat je niet laten kunt.”

Alsof je van een voetballer kunt verwachten dat hij, op weg naar wat het hoogtepunt van zijn korte carrière moet worden, in z’n eentje een oorlog aangaat met al die corrupte voetbalbonzen, die verantwoordelijk zijn voor het spelen van een toernooi in een al even corrupt land. Niet Van Dijk, maar de KNVB had contact kunnen zoeken met andere bonden om de maatregel van de FIFA aan te vechten. Als die bonden samen een vuist hadden gemaakt en met vertrek hadden gedreigd, zou de FIFA zijn intimiderende keutel snel hebben ingetrokken.

Slappe knieën dus bij de KNVB? Jawel, maar toch waren dit niet de slappe knieën die mij de afgelopen weken de meeste weerzin inboezemden. Dat waren de knieën van niemand anders dan Joe Biden, de man die ik altijd zoveel hoger aansloeg dan zijn vijand Donald Trump.

De regering-Biden deed een stap die met groot gemak uit de koker van Trump had kunnen komen, als hij nog president was geweest. Biden vroeg een Amerikaanse rechtbank de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Tegen Bin Salman is in de VS een civiele zaak aangespannen door Hatice Cengiz, de verloofde van Jamal Khashoggi, de journalist die vier jaar geleden werd vermoord in de Saoedische ambassade in Turkije.

Khashoggi meldde zich daar voor documenten in verband met zijn voorgenomen huwelijk en werd vermoord, waarna zijn in stukken gezaagde lichaam uit de ambassade werd gesmokkeld. Khashoggi was een felle criticus van het Saoedische regime. Er bestaat nauwelijks twijfel dat Bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord. Biden heeft dat ook zelf gezegd tijdens zijn verkiezingscampagne en eraan toegevoegd dat hij „van de Saoedi’s in feite de paria zou maken die ze zijn”.

De oorlog in Oekraïne maakte alles anders. De VS wilden meer olie uit Saoedi-Arabië en Biden ging, overigens zonder veel succes, amicaal op bezoek bij Bin Salman. Nu lijkt het alsof de regering-Biden opnieuw de Saoedi’s tegemoetkomt door Bin Salman onschendbaarheid te verlenen. „Jamal stierf vandaag weer”, reageerde zijn verloofde. Er is een juridisch argument om die immuniteit te geven: alle regeringshoofden komen ervoor in aanmerking, dus ook Bin Salman die dit jaar tot premier werd benoemd, vermoedelijk omdat hij dan onschendbaar werd.

Maar ook bij de Democraten heeft het bevreemding gewekt dat de Biden-regering zo openlijk Bin Salman beschermt. Senator Tim Kaine van Virginia reageerde teleurgesteld: „De regering had niet de plicht om zich proactief op te stellen.”

Er is in Nederland weinig aandacht besteed aan deze trieste ontwikkeling in de Khashoggi-affaire, veel minder in ieder geval dan aan de slappe knieën in voetballand. Misschien wordt Nederland nog wereldkampioen met die knieën, maar ik had liever gehad dat de verloofde van Khashoggi niet opnieuw hoefde te rouwen.