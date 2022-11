Onbemande wapensystemen zijn geen sciencefiction meer

Machinegeweren ratelen en lichtspoormunitie flitst over een militair oefenterrein in Litouwen. Terwijl de blauwe kruitdampen langzaam optrekken, rijden vier onbemande wagentjes op rupsbanden hun ingegraven posities uit. In hoog tempo en geluidloos aangedreven door een elektromotor kiezen ze een nieuwe positie. Toekijkende militairen doen onwillekeurig een stapje terug als zo’n robot, bewapend met een zware mitrailleur, vlakbij voorbij zoeft.

Gevechtsrobots zijn allang geen sciencefiction meer. In de lucht spelen onbemande vliegtuigen of drones een steeds grotere rol, en ook op zee hebben onbemande wapensystemen hun intrede gedaan – zie de recente aanval met Oekraïense drone-bootjes bij Sebastopol. Op de grond lijkt het debuut van onbemande systemen een kwestie van een paar jaar. Deze gevechtsrobots – militairen noemen ze Unmanned Ground Vehicles (UGV’s) – zijn de onderzoekslaboratoria ontgroeid.

Het Nederlandse detachement in Litouwen, onderdeel van de langlopende NAVO-missie, heeft de afgelopen maanden ervaring opgedaan met bewapende rupswagentjes van het bedrijf Milrem Robotics uit Estland. Nederland is het eerste westerse land dat gevechtsrobots uitprobeert onder operationele omstandigheden. Bij de Koninklijke Landmacht zien ze het potentieel: om gevaarlijk werk op afstand te doen en als antwoord op het nijpende personeelstekort.

Hoewel Defensie de komende jaren miljarden extra heeft om uit te geven, schommelt het aantal vacatures nog altijd rond de 9.000. Het is een van de redenen dat minister Kajsa Ollogren (Defensie, D66) heeft besloten om géén volledige heavy infantry brigade op te tuigen – ondanks een klemmend beroep van de NAVO daartoe.

Maar hoe relevant zijn tanks en pantserwagens nog op het slagveld van de toekomst? In Oekraïne maken de Russische T-72’s geen kans tegen nauwkeurig Oekraïens artillerievuur, dat vanuit de lucht wordt gecorrigeerd door goedkope hobbydrones die je kunt bestellen op Amazon. Met dezelfde quadcopters kun je ook akelig precies een mortiergranaat laten vallen in een Russische loopgraaf. Improvisatie, inspelen op nieuwe technologie – het wordt steeds belangrijker, zegt kolonel Alain Schoonderbeek, hoofd Innovaties bij de Landmacht. De krijgsmacht van de toekomst moet nú al ervaring opdoen met toekomstige toepassingen. „Vroeger kochten we eerst de spullen, dan ontwikkelden we een doctrine over hoe we die moesten inzetten, en daarna gingen we onze mensen opleiden. Met het huidige tempo van technologische ontwikkeling kan dat niet meer”, aldus Schoonderbeek. „We moeten onze organisatie nu al voorbereiden op systemen die in de toekomst op de markt komen.”

Foto’s Steven Derix

Limburgse Jagers

Kapitein Thom (zijn achternaam houdt hij uit veiligheidswegingen geheim) heeft dat de afgelopen maanden in Litouwen gedaan. Vandaag zullen zijn robots een sector verdedigen tegen een oprukkende vijand, een operatie waarvoor ze bij het 42ste bataljon Limburgse Jagers normaal gesproken vier Boxer pantserwielvoertuigen (met elk negen militairen) nodig hebben.

„Vrij uniek”, zegt Thom trots. Maar de jonge kapitein wil de tekortkomingen niet onder het tapijt vegen. Het liefste had hij de robots zelfstandig naar de schietbaan laten rijden, maar tijdens oefeningen is gebleken dat de UGV’s kunnen omvallen op een helling – gevaarlijk met een .50 mitrailleur en 500 scherpe patronen.

De afgelopen weken hebben de mannen van kapitein Thom gemerkt dat de Milrem rupswagentjes hard slijten in het ruige terrein. Het beeld van de camera’s laat te wensen over en de batterijduur van de robots is nog een probleem. Omdat de bediening wordt gedaan met een mix van militaire apparatuur en elektronica van de civiele markt, hapert soms de verbinding tussen de operator en de robot. Op de schietbaan wordt elke UGV daarom begeleid door een veiligheidsfunctionaris, die op elk moment op een rode stopknop kan drukken.

Nee, wat we te zien krijgen is geen volwaardig wapensysteem, zegt kapitein Thom: „We doen ons niet beter voor dan we zijn.” Evengoed is de demonstratie imponerend. Op een enorm scherm kunnen we meekijken wat de UGV-camera’s zien in het voorterrein. Een computersysteem vertaalt de beelden in een kaartbeeld, met rode pijltjes voor de naderende vijand.

Als de pelotonscommandant meer wil weten, gaat een waarnemingsdrone zoemend omhoog – op het scherm verschijnen nu beelden uit de lucht. De operators turen ingespannen op de schermpjes van hun bedieningspanelen, duimen op de joystick. „Hier Romeo”, kraakt de radio. „We gaan over tot vuren.”

Domme drones

Eigenlijk, heeft kapitein Thom uitgelegd, is ‘robot’ niet helemaal het juiste woord. Robots zijn autonome systemen, die zelfstandig een taak uitvoeren. De UGV’s worden op afstand, maar volledig met de hand bestuurd. Kapitein Thom wijst naar de operators in de commandopost. „Zij zijn de bestuurders. Zolang zij niet op een knop drukken, gebeurt er geen reet.”

Maar dat is in hoog tempo aan het veranderen. Artificial intelligence (AI) verandert ‘domme’ drones in zelfdenkende, autonome wapensystemen, die in een fractie van een seconde beslissen over leven en dood. Sommige experts spreken van een ‘derde revolutie’ in de oorlogvoering, na de uitvinding van het buskruit en de atoombom. Het visioen van zelfdenkende killer robots leidt al een paar jaar tot verhitte debatten onder juristen en ethici.

Het besluit om te schieten wordt nog altijd door een mens genomen

De Nederlandse militairen in Litouwen zijn echter niet blij met de term. „Een killer robot is een systeem dat zelf een doelwit kiest en daarop reageert”, vertelt kapitein Artiom van den Broek, projectofficer Robotica en Autonome Systemen (RAS) van de landmacht. „Daar doen wij hier absoluut niet aan.” De beslissing om te schieten zal volgens hem te allen tijde worden genomen door een militair. Op andere terreinen is de grens tussen machine en soldaat echter aan het vervagen. Robots worden steeds autonomer – aangestuurd door krachtiger processoren en zelflerende systemen.

Op termijn zullen voertuigen zich zelfstandig kunnen verplaatsen, of zullen gevechtsrobots zelfstandig patrouilles kunnen uitvoeren. Sensoren en AI voeden robots dan met informatie over het doel dat de operator op zijn scherm ziet. De commandant beslist dan of er moet worden geschoten, de computer helpt om te bepalen of het naderende voertuig ‘vriend’ of ‘vijand’ is.

En daar blijft het niet bij. Als de UGV’s gestopt zijn met schieten geeft kapitein Van den Broek een korte presentatie. Op het scherm verschijnt een primitieve kaart, waar twee zwermen stipjes (de rode zijn de vijand) op het eerste gezicht willekeurige patronen uitvoeren. Maar de computer kan in een fractie van een seconde miljoenen militaire scenario’s doorrekenen en door trial and error wordt het systeem steeds slimmer. In de toekomst is de digitale strateeg mogelijk superieur aan honderd generaals bij elkaar. „Door AI te gebruiken in besluitvormingsprocessen kunnen we onze kansen in het gevecht vergroten”, aldus Van den Broek. „We kunnen besluiten om dat uit principiële redenen niet te doen. Maar wat als onze tegenstander het straks wél heeft ontwikkeld?”

