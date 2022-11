NVZ: 90 procent ziekenhuizen draait volgend jaar verlies vanwege gestegen kosten

Een groot deel van de ziekenhuizen in Nederland dreigt volgend jaar verlies te draaien, als gevolg van de kostenstijging op het gebied van personeel, energie en inflatie. Daarvoor waarschuwt vrijdag de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die zegt dat het gaat om 90 procent van de ziekenhuizen.

De NVZ baseert zich op onderzoek van het bureau Finance Ideas onder 56 ziekenhuizen. De vereniging roept het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars op om „dit doemscenario” te voorkomen. Voorzitter Ad Melkert zegt in een verklaring dat het onderzoek een „alarmerende conclusie” heeft. „Ziekenhuizen hebben juist nu alle middelen nodig om te investeren in de beste zorg voor de patiënt, goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgprofessionals en de uitvoering van het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord.”

Ziekenhuizen maken momenteel afspraken met zorgverzekeraars voor volgend jaar. Uit die onderhandelingen moet blijken op hoeveel inkomsten de ziekenhuizen in 2023 kunnen rekenen. De NVZ vreest dat door de extra uitgaven voor energie, personeel en inflatie de ruimte verdwijnt om te investeren in personeel, digitalisering en duurzaamheid. Ziekenhuizen willen dat zorgverzekeraars in de contracten voor volgend jaar om die reden al hun reserves besteden. Ook vragen ze het ministerie om hulp, met name bij de gestegen energiekosten. Eerder deze week verwees Volksgezondheidminister Ernst Kuipers (D66) in een Kamerbrief hiervoor nog naar de zorgverzekeraars.