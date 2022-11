NPO gaat onderzoek misstanden DWDD verbreden naar hele publieke omroep

Het onderzoek naar de misstanden bij De Wereld Draait Door en omroep BNNVARA wordt verbreed naar de hele publieke omroep. Na berichtgeving over het grensoverschrijdend gedrag op de redactie van DWDD zijn bij meldpunt Mores, voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector, meerdere meldingen binnengekomen. Die gingen over vergelijkbare gevallen uit „de breedte van de publieke omroep”. De NPO verzoekt de onderzoekscommissie daarom om breder te te kijken dan DWDD en BNNVARA.

De onderzoekscommissie zal worden bijgestaan door twee adviseurs, onder wie iemand van meldpunt Mores. Het eerste deel van het onderzoek zal zich moeten toespitsen op de systematische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de competitieve omgeving en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers. Doel is om met concrete aanbevelingen te komen voor de toekomst. Het tweede deel van het onderzoek bekijkt in welke vorm er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, welke signalen er waren en wat daarmee is gebeurd.

De uitkomst van het onderzoek wordt in de eerste helft van 2023 verwacht. Het onderzoek is ingesteld nadat DWDD en presentator Matthijs van Nieuwkerk vorige week in opspraak kwamen na een artikel van de Volkskrant. Daaruit bleek dat zowel de presentator als meerdere eindredacteuren jarenlang een onveilige werksfeer hebben veroorzaakt bij het programma. Er zou sprake zijn geweest van „structureel grensoverschrijdend gedrag”. BNNVARA ontving hier verschillende signalen over, maar besloot niet in te grijpen.

