Mijn bewustzijn bestaat uit het vurige en het bedachtzame deel. Het vurige deel helpt me om me tegen onrecht uit te spreken en me in te zetten voor mijn politieke overtuigingen. Het bedachtzame deel helpt me om mijn politieke overtuigingen niet als absoluut te zien, maar me juist in de ander te verplaatsen. Ik prijs mijzelf gelukkig met het feit dat deze twee delen elkaar mooi aanvullen. Dat verklaart waarom ik mij uiterst kritisch kan uiten (het vurige deel), zonder mijn toehoorder of lezer in de hoek te duwen (het bedachtzame deel).

Maar de laatste tijd woedt er een hevige strijd in mij. Mijn vurige deel is van mening dat mijn bedachtzame deel een toontje lager mag zingen. Want er gebeurt nogal wat in de wereld. Meer dan 820 miljoen mensen die dagelijks met honger naar bed gaan, een agressor uit Moskou die zonder consequenties het Oekraïense volk blijft bestoken, vluchtelingen die in Nederland niet op fatsoenlijk onderdak kunnen rekenen, leden van de lhbtqi-gemeenschap die voor hun veiligheid en hun leven vrezen. Het vurige deel in mij is het zat dat deze en andere vormen van onrechtvaardigheid genormaliseerd lijken.

Het vurige deel in mij opent daarom langzamerhand de deur richting activisme. Door mijn bedachtzame deel heb ik het altijd lastig gevonden om hiermee te worden geassocieerd. Niet omdat ik zonder principes ben, maar omdat ik voorstander ben van een strijd binnen de instituties. Als we de instituties maar versterken en de procedures eerlijker maken, dan kunnen we verschillen tussen mensen op een gezonde manier beslechten en burgers beschermen tegen de excessen van markt en overheid.

Dat dacht ik. Maar het is voor mijn vurige deel verrekt lastig om instituties te steunen die het kortetermijnbelang en het particuliere belang boven het algemene belang stellen. Zo moet dat deel in mij nog steeds een kater verwerken voor het feit dat de klimaattop door een autoritair regime werd gehost en door Coca-Cola gesponsord. Het vurige deel vindt het onbegrijpelijk dat Nederlandse klimaatonderhandelaars met het bedrijfsleven hebben samengewerkt om klimaatfinanciering voor arme landen te ondermijnen, zoals onderzoeksbureau SOMO recent onthulde. En hoewel al het denkbare inmiddels is gezegd over mensenrechten en het WK voetbal; mijn vurige deel vraagt zich af wat er zou gebeuren als de KNVB samen met andere Europese bonden niet zou zwichten voor de FIFA-repressie. Niet afzien van de OneLove-band, maar juist dreigen met niet spelen.

Waar het op neer komt is dat mijn vurige deel aan de winnende hand is. Wij kunnen het ons niet permitteren om niet activistisch te zijn in tijden waarin extremen genormaliseerd worden en instituties gecorrumpeerd worden door kortetermijnbelangen. Daarom begint het bedachtzame deel in mij steeds vaker een toontje lager te zingen, en beken ik steeds vaker kleur over welke waarden voor mij de moeite waard zijn om voor te vechten.

Die vurigheid is niet alleen terug te zien in de gesprekken en boeken die mij en mijn vrienden bezighouden, maar ook in initiatieven die we ondernemen. In plaats van alleen stukjes te tikken en op sociale media te schreeuwen, richten wij organisaties op, organiseren wij protesten, en brengen wij geestverwanten bij elkaar. Niet activistisch zijn is immers een privilege, voorbestemd voor mensen die geen hart hebben om te voelen wat voor onrecht zich om ons heen afspeelt. Als het algemene belang en de menselijke waardigheid onder druk staan, dan hebben wij niets aan mensen die binnen gecorrumpeerde instituties opereren. We hebben juist meer activisme in onze samenleving nodig om fundamentele waarden en het algemene belang te beschermen.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.