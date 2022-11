Nederlandse holding Yandex splitst zich af van Russische zoekmachine

Het Russische technologiebedrijf Yandex, dat bestuurd wordt vanuit een Nederlandse holding, wil zichzelf opsplitsen. Dat maakt het bedrijf vrijdag via een persbericht bekend.

De ‘beoogde herstructurering’ leidt ertoe dat de zoekmachine Russisch blijft en de - veel kleinere - internationale Yandex-divisies onder een andere naam doorgaan. Die andere naam krijgt de nieuwe tak waarschijnlijk om duidelijk te maken dat het techbedrijf onafhankelijk opereert van Rusland en niet onder invloed van het Kremlin staat.

Voor de oorlog in Oekraïne begon, had Yandex een beurswaarde van 30 miljard dollar. De Yandex zoekmachine genereert de meeste omzet. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf, voornamelijk buiten Rusland, technologie voor zelfrijdende auto’s, clouddiensten en online educatie. Deze divisies gaan onder een westerse vlag verder, is de bedoeling, en blijven vallen onder de Nederlandse holding.

Lees ook: Russische techgigant Yandex gaat verder zonder propaganda

Het bedrijf is grotendeels in handen van westerse aandeelhouders. Sinds het begin van de oorlog is de handel in Yandex aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq stilgelegd. De Yandex-aandeelhouders moeten nog goedkeuring verlenen, maar het is nog onduidelijk wat ze voor hun oude aandelen krijgen. Daarover wordt onderhandeld.

Eerder stootte de Yandex Holding al enkele onderdelen af die onder invloed stonden van de Russische propagandamachine.

Oprichter op sanctielijst

Yandex sprak zich nooit openlijk uit over de invasie van Rusland in Oekraïene. De oprichter van Yandex, Arkady Volozh, is naar Israël verhuisd en mag zich niet meer bemoeien met het bedrijf omdat hij op de sanctielijst staat.

Volozh is ook de beoogde topman van de westerse tak van de Yandex holding, zodra het bedrijf opgesplitst is. Tot nu toe staat Volozh echter op de Europese sanctielijst. Zolang hij zich niet hardop uitspreekt tegen de oorlog, lijkt de kans klein dat hier iets aan verandert.

Lees ook: Omstreden Rus blijft buiten sancties met bezit in Amsterdam

Yandex heeft ruim 18.000 medewerkers in dienst, waarvan er 4.500 Rusland ontvlucht zijn na het uitbreken van de oorlog.

Het merendeel van hen zal blijven werken voor de Russische tak. Bij de internationale onderdelen zullen ongeveer duizend mensen blijven werken, met de intentie om door te groeien naar tweeduizend mensen.

Er komt ook een zelfstandige Nederlandse divisie met een kantoor in Amsterdam, vertellen bronnen rondom het bedrijf. Daar zouden enkele tientallen mensen gaan werken en zich bezighouden met het labelen van data.