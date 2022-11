Minister Adema wil in het voorjaar een landbouwakkoord voor ‘alle opgaven’

Het kabinet wil begin 2023 een landbouwakkoord sluiten, om daarmee „alle opgaven voor de landbouw in een keer aan te pakken”. Van sectoren zoals de retail, banken en voedselverwerkers die nauw betrokken zijn bij de landbouw, wordt ook een „niet vrijblijvende” bijdrage verwacht. Dat schrijft minister Piet Adema (Landbouw, CU) op vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat die bijdrage inhoudt, blijft onduidelijk. Verder worden allerlei partijen zoals kennisinstituten door Adema ook aan tafel geroepen om te adviseren bij de onderhandelingen. Volgens de minister hebben boeren voornamelijk „duidelijkheid” nodig „zodat zij met rust en vertrouwen” invulling kunnen geven aan de natuur- en klimaatdoelen van de overheid.

Toekomstperspectief

Begin juni maakte het kabinet bekend dat de stikstofuitstoot in sommige gebieden met 70 tot 80 procent gereduceerd moet worden om natuurschade te beperken. Onder meer een flinke verkleining van de veestapel moet ten grondslag liggen aan die uitstootvermindering, wat betekent dat veel boerenbedrijven niet voort kunnen blijven bestaan in hun huidige vorm.

De voorganger van Adema, Henk Staghouwer (CU), trad begin september af omdat hij de boeren niet genoeg toekomstperspectief kon bieden in zijn rol als landbouwminister. Een sleutelmoment in zijn korte Haagse carrière was zijn ‘perspectiefbrief’ aan de Tweede Kamer, waarin hij in 49 kantjes poogde zicht te bieden „op concrete mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor een rendabele bedrijfsvoering en een redelijk inkomen”.

Dat is niet gelukt, vond de Kamer. Links en rechts én coalitie en oppositie schoten de brief af omdat er te weinig concrete oplossingen voor de boerensector in zouden staan. CDA-landbouwwoordvoerder en Tweede Kamerlid Derk Boswijk had een „een knoop in z’n maag” toen hij de brief las. Uiteindelijk trad Staghouwer trad af, deels vanwege de kritiek op de brief.