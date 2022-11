‘Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan NPO-onderzoek naar DWDD

Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan het onderzoek naar de werkomstandigheden bij de talkshow De Wereld Draait Door (DWDD), die hij van 2005 tot 2020 presenteerde. Dat heeft Van Nieuwkerks woordvoerder vrijdag bevestigd tegenover de NOS. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de NPO en uitgevoerd door een externe partij. Van Nieuwkerks woordvoerder was niet direct bereikbaar voor NRC.

Vorige week kwam Van Nieuwkerk in opspraak na een artikel van de Volkskrant, waaruit bleek dat zowel Van Nieuwkerk als meerdere eindredacteuren jarenlang een onveilige werksfeer hebben veroorzaakt bij het programma. Van Nieuwkerk zou in deze jaren extreme woedeaanvallen hebben gehad en ook was naar verluidt sprake van „structureel grensoverschrijdend gedrag”. Omroep BNNVARA ontving hier verschillende signalen over, maar besloot niet in te grijpen.

Directeur legt werk neer

Maandag maakte de NPO bekend een extern en onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de werkomstandigheden bij DWDD. Ook zal de publieke omroep, op verzoek van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66), samen met de omroepen een actieplan samenstellen om een veilige werkomgeving te garanderen. Frans Klein, videodirecteur van de NPO en oud-hoofdredacteur van BNNVARA, legt zijn werk tijdelijk neer „om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek”.

Inmiddels is Van Nieuwkerk opgestapt bij BNNVARA. Volgens de presentator is verdere samenwerking onmogelijk als zijn werkgever „openlijk twijfelt aan [zijn] oprechtheid”. Omroep NTR, waar Van Nieuwkerk de programma’s Top 2000 quiz en Top 2000 à gogo zou presenteren, heeft bekendgemaakt dat Van Nieuwkerk daar niet in te zien zal zijn.

