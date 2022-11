Marion Koopmans: ‘Niemand weet wat er nou precies gebeurd is op die ground zero van de pandemie’

Ze trekken de lila voordeur achter zich dicht en lopen de verwilderde voortuin door, het bos in. Moeder en zoon: Marion Koopmans (66) is wereldberoemd viroloog; haar zoon Mischa Huijsmans (29) is muzikant en studeert culturele antropologie. Hij woont in Londen, maar in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, kwam hij naar Nederland om in zijn ouderlijk huis de lockdown uit te zitten. Dat zou hooguit een paar weken duren, dacht hij. Het werden maanden.

Op deze zonnige novemberdag lopen we het ‘grote coronarondje’, dat ze tijdens de pandemie vaak samen liepen om even los te komen van de krankzinnige hoeveelheid werk die op haar afkwam. „Alleen in het weekend!” zegt Koopmans. „Doordeweeks liepen we het kleine rondje.” Tijdens die wandelingen ontkiemde het idee voor het boek dat dinsdag verschijnt: Viroloog in een veranderende wereld. Zijn naam staat als auteur op de kaft, zij is de hoofdpersoon, maar ze maakten het samen.

Spannend was het, zegt Huijsmans, „een boek maken over, van en met je moeder.” Maar het moest er komen, vond hij. „Om met heen wilden veel mensen weten hoe zo’n uitbraak werkt, wat echt is, wat onzin.” En hij wilde beschrijven hoe het voelde in het centrum van de storm die tijdens corona rond Koopmans woedde.

Koopmans groeide op in het Limburgse dorpje Steyl en studeerde na de nonnenschool diergeneeskunde in Utrecht. Als viroloog maakte ze sindsdien naam op wereldschaal. Ze is adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en werkte mee aan de indamming van allerlei uitbraken, waaronder sars (2003), de Mexicaanse griep (2009), mers (2012), ebola (2013), en zika (2016). Sinds 2013 leidt ze de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam.

Toch was Koopmans buiten haar vakgebied goeddeels anoniem. Dat veranderde van de ene dag op de andere toen het coronavirus begin 2020 Nederland in zijn greep kreeg en zij als lid van het Outbreak Management Team (OMT) met haar mediaoptredens een BN’er werd.

En Nederland verdeelde. Ze werd een baken van betrouwbaarheid voor velen. Een haatfiguur voor een luidruchtige minderheid, die zijn groeiende wantrouwen – in de wetenschap, in de overheid – op haar projecteerde. Ze kreeg te maken met haatmails en bedreigingen, net als andere prominente wetenschappers, zoals OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

Wilde je haar recht doen?

Huijsmans: „Ja. Mijn moeder werd een symbool van van alles en nog wat – van het beleid, van de maatregelen, van de uitbraak”, zegt Huijsmans. „Maar ze is ook gewoon een mens. In dit boek zeg ik bij wijze van spreken: kom eens bij ons aan tafel zitten om te zien hoe het is.”

Op Twitter en in haar inbox woedt de storm nog steeds. Ze reist niet meer met de trein omdat ze daar niet goed beveiligd kan worden. En als ze ergens een lezing gaat geven, analyseert de politie eerst de risico’s. Bij een gezinsuitje in het Rijksmuseum ontwaarden demonstranten Koopmans en sloegen schreeuwend op de ramen van het museum. Ze keken „alsof ze de Satan zelf voor zich hadden”, schrijft Huijsmans.

CV

Marion Koopmans Marion Koopmans (Tegelen, 1956) begon als tienjarig meisje al een dierenkliniekje voor aangereden dieren in de buurt. Ze is hoogleraar virologie en leidt sinds 2013 de afdeling Viroscience aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is lid van het Nederlandse Outbreak Management Team, zit in tal van adviesraden en adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over nieuwe infectieziekten. Ze kreeg de Stevinpremie voor haar baanbrekende werk bij de gevaarlijke infectieziekten ebola en zika en de Macchiavelliprijs en de Irispenning voor excellente wetenschapscommunicatie.

In het boek blikt Koopmans onder meer terug op de coronacrisis en het krakende vertrouwen in de wetenschap. Ze wilde vooral eens goed uitleggen hoe virusbestrijding werkt, en de vele misverstanden rechtzetten. „Ik vind het fijn om nu eens zorgvuldig te beschrijven welk onderzoek gedaan wordt, en waarom het soms lastig is om ogenschijnlijk simpele vragen te beantwoorden”, zegt ze. En af en toe was het ook bijna therapeutisch. „Dan zit je met allerlei shit en dan zeiden we gewoon: ‘Zet maar in het boek!’.”

Haar zoon vervlocht haar wetenschappelijke carrière met openhartige persoonlijke verhalen, van zijn moeder én van zichzelf. Het boek bevat jeugdfoto’s van Koopmans en elk hoofdstuk begint met een korte scène uit het leven van de familie tijdens de pandemie, zoals de eerste stuntelige keer beeldbellen voor de wekelijkse familieborrel met opa en oma.

En hij wilde nóg een kant van zijn moeder laten zien: de feministische, als inspiratie voor jonge vrouwen. „Ik ken leeftijdsgenoten die twijfelen over hun carrière. Of ze het kunnen, of ze het willen. Ik wilde laten zien dat mijn geëmancipeerde moeder, internationaal expert, met precies dezelfde twijfels heeft gelopen.” Koopmans: „Dat heeft me ook wel een beetje over de streep getrokken.”

De route voert langs sportvelden en akkers, bruine bladeren ritselen bij iedere stap. Af en toe stopt Koopmans om een foto te maken met haar telefoon. „Het licht is zo mooi!”

Ze was al een paar keer benaderd door uitgevers, vertelt ze, maar zag werken met een ghostwriter niet zitten. „Ik was, en ben nog steeds, stervensdruk, dus dan weeg je af waar je je tijd in wilt steken. Op deze manier, met Mischa, was het ook quality time.”

Huijsmans: „En zo kon je het over maatschappelijk beladen onderwerpen hebben zonder je af te hoeven vragen hoe dit wordt uitgelegd.”

Het maakproces was fijn, vinden beiden. Huijsmans interviewde zijn moeder tijdens de wandelingen, en later, vanuit Londen, via videogesprekken. Hij schreef het boek in het Engels, „daarin kan ik me beter uitdrukken”, zijn moeder gaf aan waar het niet klopte, en schreef de wetenschappelijke kaderteksten. Ze bemoeide zich ook met de Nederlandse vertaling.

De titel van jullie boek is ‘Viroloog in een veranderende wereld’. Welke verandering baart je het meest zorgen?

Koopmans: „Onze impact op de planeet, op allerlei vlakken. Uitbraken gaan echt niet afnemen op deze manier. Dit gaat vaker gebeuren, het staat niet voor niets in de topprioriteitenlijst van de WHO voor de komende tien jaar, net als klimaat en gezondheid, toegang tot zorg, eerlijke verdeling van geneesmiddelen en vaccins – allemaal dingen die we mis hebben zien gaan. Ik hoop dat dit een wake-upcall was, maar de voortekenen zijn niet meteen heel gunstig.”

Je zou denken dat corona tot meer aandacht voor pandemische paraatheid heeft geleid.

Koopmans: „De aandacht bij de WHO, de politiek en de grote financiers, ook in Nederland, gaat vooral naar: wat doen we als het nog een keer gebeurt. Minder naar wat we kunnen doen om dit te voorkómen. Waar is de opwinding over de vogelgriep, die nu al in onze achtertuin zit? Dat kan jarenlang goed gaan, het kan dat er nooit een probleem voor de mens uit zal ontstaan, maar het kan ook dat eind dit jaar blijkt dat ergens een mix van varkensgriep en deze vogelgriep is ontstaan en there we go again. En dan kun je niet met droge ogen zeggen dat we dat niet hebben zien aankomen.”

Waar is de opwinding over de vogelgriep, die nu al in onze achtertuin zit? Marion Koopmans

En dan zijn we er weer niet klaar voor?

„Nee. Zeker niet.”

Maar er is sinds 2021 toch het Pandemic & Disaster Preparedness Centre in Nederland?

„Klopt, daarin proberen we een deel van het onderzoek te doen dat we belangrijk vinden. Het moet een topcentrum worden in een internationaal netwerk, waar slimme mensen uit allerlei disciplines nadenken over wat eraan zit te komen en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden: sociaal wetenschappers, informatici, ecologen, medici. Nederland is een delta, dus de impact van water- en klimaatverandering zullen wij erg merken, en die zijn gerelateerd aan uitbraken. Maar willen we serieus aan de slag kunnen, dan is een veel grotere investering nodig dan wij nu met subsidies bij elkaar kunnen sprokkelen.”

Hoe vroeger je erbij bent bij een uitbraak, hoe groter de kans dat je deze nog kunt afremmen, weet Koopmans. Daarom startte ze op 1 januari 2020 het VEO, het Versatile Emerging infectious disease Observatory. „Daarin onderzoeken we met collega’s uit heel Europa of we uitbraken eerder kunnen zien aankomen. We bundelen bijvoorbeeld alle gegevens in Europa van muggen en allerlei verschillende soorten trekvogels en hun gevoeligheid voor het Westnijlvirus. Dan zie je hoe de verspreiding gaat, en waar het tot een uitbraak zou kunnen komen. Op die manier kijken we ook naar vogelgriep. Die pandemie onder vogels was veel ernstiger dan die van ons, hele lágen jonge vogels werden uitgeroeid. Wat doet dat met het ecosysteem en met de infecties waar wij ook last van kunnen krijgen? En we kijken naar metingen in rioolwater: is een netwerk in wereldsteden te gebruiken als waarschuwingssysteem? Uiteindelijk kun je misschien voor elke infectie een soort weerbericht maken.”

CV

Mischa Huijsmans Mischa Huijsmans (Atlanta, Georgia, 1993) is kunstenaar en woont in Londen. Hij speelt in de band Mahogany souls en is personal trainer. Hij studeert culturele antropologie en sociologie aan de Universiteit Leiden, waar hij de wisselwerking bestudeert tussen performers en hun publiek. Viroloog in een veranderende wereld is zijn eerste boek. Het verschijnt 29/11 bij De Bezige Bij.



Dat klinkt toch alsof we beter zijn voorbereid?

Koopmans: „Nee. Dit is nog vooral onderzoek, waarin we uitzoeken wat bruikbaar is. De crux is vervolgens: hoe gaan we dat uitvoeren?”

Ze vertraagt haar pas. „Even kijken hoor, ik verdwaal hier altijd”, zegt ze. „Jij bent in charge, Misch.” Huijsmans: „Ja, we gaan daar naar rechts.” Hij fietste jarenlang door dit bos naar school.

Het pad dat hij kiest voert over de ‘snelweg’ van het bos, met wandelaars, hardlopers en honden. Velen zeggen Koopmans gedag, allemaal vriendelijk. Dat is op haar Twitter-tijdlijn wel anders. Daar wordt ze uitgemaakt voor alles wat slecht en lelijk is, en soms regelrecht bedreigd. Het heeft veel invloed gehad op het hele gezin. „Ik maakte me wel zorgen”, zegt Huijsmans. „Het is heel lastig om in te schatten hoe reëel de dreiging is. Sommige dingen die mensen opschrijven zijn levensbedreigend, als je die letterlijk opvat.”

Die haat en die bedreigingen –-- zag jij die aankomen?

Koopmans: „Niet in deze mate en vorm. Ik ken het wel van andere uitbraken. In West-Afrika zijn mensen die te hulp kwamen tijdens de ebola-uitbraak aangevallen en zelfs vermoord. Ook de teams die in allerlei landen komen vaccineren tegen polio overkomt dat met enige regelmaat. Dat zijn natuurlijk extreme voorbeelden, in landen waar mensen de regering wantrouwen. Je verwacht dit niet in een land als Nederland. De haat en de bedreigingen waren voor mij wel een nieuwe dimensie.”

Is het inmiddels minder geworden?

Ze kijken elkaar aan, Huijsmans lacht schamper. „Nou… dat is nog lastig te zeggen”, zegt Koopmans. „Nu we hier steeds minder merken van de pandemie zal dat minder worden, maar die hele lab-leak-theorie wordt bijvoorbeeld in de VS nog flink rondgepompt. Als Trump daarover statements gaat maken, heb je kans dat dat weer opgerakeld wordt.”

Koopmans ging begin 2021 met andere experts namens de WHO naar Wuhan om, onder toezicht van China, onderzoek te doen naar de oorsprong van de pandemie. Ze concludeerden dat het zeer waarschijnlijk is dat het virus via een wild dier, of via een ‘tussengastheer’ bij de mens is gekomen, of mogelijk via besmet voedsel. Een minder waarschijnlijk scenario was volgens het team dat SARS-CoV-2 is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan. Critici vonden dat China niet genoeg gegevens had gedeeld, complotdenkers zagen daarin aanwijzingen dat een ontsnapping uit een lab verborgen was gehouden, en suggereerden banden van Koopmans met de Chinese Communistische Partij. Die zijn er niet, maar ze werd opnieuw het mikpunt van kritiek.

Hoe kijk je terug op die WHO-missie?

„Die was fascinerend, en ingewikkeld, ook door alle kritiek. En ja, je maakt een beetje een toeristische trip naar die vismarkt. En toch gaat het véél meer leven als je daar loopt. Het is absoluut bijzonder om onderzoek te doen op de ground zero van deze ernstige pandemie.”

Vervolgonderzoek komt er niet. Na de missie zei de directeur van de WHO, Tedros Ghebreyesus, dat China te weinig data gedeeld had, en dat de hypothese van een ontsnapping uit het lab verder onderzocht moest worden. „Dat heeft niet meegeholpen. Het is politiek geworden, China is door die beschuldigingen veel minder bereid om samen studies te doen. Terwijl het absoluut op de agenda moet, we weten geen van allen wat er nou precies gebeurd is.”

„Wij zagen de missie als een eerste stap en hebben geadviseerd teruggraafstudies te doen, bijvoorbeeld naar clusters onverklaarbare longontstekingen in de maanden voor december. Maar dat is heel moeilijk geworden.”

Dat iemand die is opgegroeid in een totalitair regime de overheid wantrouwt, is begrijpelijk Mischa Huijsmansh

„Nu zijn er alleen geruchten over zulke clusters, vanuit Amerikaanse intelligence-kringen onder meer. Wij hebben gevraagd die informatie te delen, maar dat gebeurt niet. Dan kún je er dus niets mee. Heel veel mensen hebben onbegrepen longontsteking.”

In Italië vonden onderzoekers monsters van mensen die in september 2019 longontsteking hadden, vóór de eerste bevestigde Covid-19-gevallen in december, en die achteraf positief testten op antistoffen tegen het nieuwe virus. Maar ook daar moet meer onderzoek gedaan worden voordat je conclusies kunt trekken, zegt ze. „Die extra studies gebeuren niet. Jammer, toch een gemiste kans. Je moet alle mogelijke aanwijzingen goed onderzoeken.”

Huijsmans raakte, als ‘zoon van’, regelmatig in gesprek over het virus of de vaccins met sceptische mensen – soms vermeed hij zulke gesprekken maar. „Maar ik heb wel gemerkt dat je het per individu moet beoordelen.” Tijdens het klussen in het huis van een vriend had hij verhitte gesprekken met Adi, een vakman uit Roemenië die ervan overtuigd was dat vaccinaties en lockdowns worden gebruikt door de elite om mensen te controleren. „Dat iemand die is opgegroeid in een totalitair regime de overheid wantrouwt, is begrijpelijk. Dat betekent niet dat ik nu denk dat hij gelijk heeft, maar ik snap nu wel waar zijn wantrouwen vandaan komt. En dan kun je weer in gesprek.”

Foto Merlijn Doomernik

Over één ding in het boek waren moeder en zoon het niet eens. De complottheorieën waarvan zij en andere OMT-leden het mikpunt zijn, worden vooral door de actiegroep ‘Viruswaarheid’ en in de Tweede Kamer door Forum voor Democratie gesteund. Hij wilde namen noemen van de meest radicale stokers in de ‘anti-beweging’, die in zijn ogen „willens en wetens aan de stoelpoten van de maatschappij zagen.” Zij niet. Alleen al omdat ze meerdere keren is aangeklaagd, wegens smaad, misleiding, voor misdaden tegen de menselijkheid. Die aanklachten zijn goed te weerleggen, maar de rechtszaken kosten veel tijd en energie.

Al die desinformatie vanuit een deel van de samenleving en de politiek, en het wantrouwen in wetenschap – het stemt Koopmans nóg minder optimistisch over ons vermogen om uitbraken in te dammen. Het maakt dat wetenschappers niet meer veilig hun werk kunnen doen, en misschien gaan vermijden om naar buiten te treden. „En tegelijkertijd maakt het duidelijk dat we met elkaar in gesprek moeten. Niet met de echte stokers, maar wel met de veel grotere groep mensen die het niet meer begrijpt.”

Zijn al die crises – globalisering, pandemieën, klimaatverandering, intensieve veehouderij, massamigratie – niet een gevolg van overbevolking? Moeten we niet achterover leunen en die processen hun gang laten gaan?

Huijsmans: „Dan kunnen we ook gelijk alle ziekenhuis wel dichtgooien toch?”

Koopmans: „Daar wil ik dus niet aan. Er is nog heel veel maakbaar. Jongere wetenschappers experimenteren met cyclische landbouw, afbreekbaar plastic. Dat zijn hoopvolle initiatieven. Kleine stappen misschien, maar mijn ervaring is: als in een land als China iets omarmd wordt, kan het ineens heel snel gaan.”

We zijn weer terug bij hun huis en lopen achterom, over de houten vlonders van hun grote terras. Aan de keukentafel serveert haar man, kunstdocent en muzikant Ad Huijsmans, koffie met bonbons. Koopmans ontmoette hem op haar 31ste, toen ze saxofoonles bij hem nam – het Saharazand zat nog in haar saxofoonkoffer, ze was net terug van onderzoek in Gambia.

„Jij moet even iets eten Misch, ik zie het aan je”, zegt ze. „Ma-ham!” klinkt het. Eens een moeder, altijd een moeder, zegt ze met een verontschuldigende blik. Hij smeert twee boterhammen met pindakaas.

Koopmans, die opgroeide in de jaren zestig en zeventig, kwam altijd ferm voor zichzelf op. Een bètapakket niets voor meisjes? Haar moeder overtuigde het hoofd van de nonnenschool. Mochten meisjes op school geen broek aan? Koopmans voerde actie. Diergeneeskunde studeren te zwaar voor een vrouw? Koopmans deed het toch.

Toen ze een vaste baan aannam bij het CDC, het Amerikaanse RIVM, kwam Ad over en trouwden ze zodat hij kon blijven. Na de geboorte van hun eerste kind, Mischa, kregen ze allebei een nieuwe baan in Nederland: zij bij het RIVM, Ad op de hogeschool voor de kunsten in Utrecht. Hij werkte parttime en zorgde voor de kinderen. Het paar was al gewend aan onconventionele genderrollen: als ze vroeger samen door Utrecht fietsten werd er soms gefloten naar Ad, met zijn lange blonde haar, terwijl zij er met haar korte punkkapsel naast fietste.

Toen het Erasmus MC haar in 2013 had gevraagd Ab Osterhaus op te volgen als hoofd van de afdeling Viroscience, twijfelde ze. Kan ik dat wel? Dochter Anoek hield haar een spiegel voor. „Je hebt het steeds over feminisme, en nu krijg je zo’n kans maar pak je hem niet!?” Dus Koopmans zei ja – maar niet meteen. Het eerste salarisaanbod van het ErasmusMC vond ze zó laag dat ze het beledigd van de hand wees. „Bizar,” vindt ze nog steeds. „Hoe flík je het!”

Haar advies aan jonge vrouwen – en mannen: zoek naar wat je blij maakt en probeer dat te bereiken, op welke manier ook. „Op werken in public health keken sommige collega-wetenschappers destijds erg neer. Daar heb ik me niets van aangetrokken. Ik moet wel lachen dat ik nu ineens als de academische top wordt gezien.”

Beschouw je deze pandemie als een kroon op je werk? Of als nagel aan je doodskist?

Moeder en zoon barsten in lachen uit. Koopmans: „Nou, ik vergelijk het weleens met de Olympische Spelen van mijn vak. Je heb jarenlang getraind en van alles voorbereid en now it matters. Dat je echt alles wat je weet moet benutten, en nog veel meer.” Aan haar pensioen denkt ze nog niet. Ze lacht weer. „Maar dat is niet alleen aan mij hè?”