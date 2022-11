Wij van de Smibanese University hebben gogme. Heb je ooit gehoord van die takkie daar? Gogme. Deze term hebben we meegekregen vanuit de voetbalwereld. Wij van de Smibanese University komen uit Damsko, je weet toch, de stad waar de beste club van Nederland ook vandaan komt.

Bij Jaxie zoeken ze naar spelers met gogme. Basicly betekent het spelintelligentie. Gogme is een kernwaarde binnen de club, als ik af moet gaan op hoe vaak ik die term uit Ajax-hoeken heb horen komen. Het woord komt van het Jiddisch-Hebreeuwse woord chochma, dat wijsheid betekent met betrekking tot het inzicht in de weg die de mens moet gaan. Gogme is een eigenschap van de ziel, en het uit zich in het intuïtieve inzicht dat een mens ontwikkelt.

Gogme [bnw.]gog’meh 1. Spelintelligentie 2. Intuïtief inzicht in oplossende termen 3. Een intuïtieve vonk binnen iemands creativiteit, bijv: Net als die nammen van jaxie hebben we gogme / Johan Cruijff had het in zijn uitleg vaak over het gogme van een speler / hij bezit helaas niet het gogme van een rasechte kunstenaar!

Binnen de joodse mystiek heeft men het over de tien Sefirot van de ziel. Ze tarpen daar over Sefira, een kanaal van Goddelijke energie of levenskracht. Zij hebben dit onderverdeeld in drie porties van drie: geest, hart en actie. Chochma (wijsheid) zit op de eerste lijn van de geest, naast Keter (kroon) en Binah (begrip). Gogme uit zich in slimmigheid! Nammen als wijlen Johan Cruijff werden bewonderd om het gogme waarmee ze voetbalden. Voordat hij de bal ontving, wist hij al waar de bal naartoe moest. Het denken is op zo’n hoog niveau dat er eigenlijk niet eens meer wordt nagedacht; intuïtie neemt het over.

Bij Ajax lopen altijd al zulke spelers rond, van een Dennis Bergkamp tot aan Frenkie de Jong, of Abdelhak Nouri. Gogme kan je zien als een vonk binnen iemands creativiteit. Die shit is niet eens rationeel. Het is gevoelsmatig! Gevorderde studenten van de Smibanese University hebben een bepaalde gogme waardoor ze altijd indrukwekkende shit doen. Wij van de Smibanese University nemen namelijk geen genoegen met iets simpelweg laten lukken. Wij willen de dingen op een sublieme manier laten lukken, want dat is toch net ietsje mooier voor het oog. Omdat wij als faculteit ons met al ons hebben en houden richten op het meegeven van de juiste mindset, eisen we van onze studenten dat zij streven naar een handelingsvermogen dat wordt gekenmerkt door een bepaalde mate van souplesse, en zodoende, gogme. Deze mate van spelintelligentie maakt dat je the game of life op sierlijke wijze uitspeelt. Want uiteindelijk is het leven ook een spel.