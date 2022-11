Her en der in Oekraïne bezwijkt de energievoorziening steeds weer onder ongenadige Russische bombardementen. Kiev verwacht dat de ontwrichting voor miljoenen Oekraïners tot maart kan duren. Er breekt een „levensgevaarlijke winter” aan, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie deze week dan ook. De gemiddelde minimumtemperatuur in Kiev in januari is -7.

Nu de eerste sneeuw valt dringt zich daarom weer de vraag op: is het niet tijd om Poetins oorlog door middel van onderhandelingen te beëindigen?

Op de G20-vergadering vorige week op Bali riepen verschillende wereldleiders op tot gesprekken, onder wie de Indiase premier Narendra Modi. Vrijdag deed de Turkse president Erdogan een beroep op president Poetin om het diplomatieke gesprek te hervatten. En de hoogste Amerikaanse militair, Mark Milley, wees er deze maand op dat, gelet op het slagveld, de omstandigheden voor een gesprek gunstig zijn. Oekraïne is aan de winnende hand en je moet onderhandelen vanuit een positie van kracht. Bovendien vreest hij dat de opmars in de winter vastloopt.

Het Witte Huis trekt zich vooralsnog niet veel aan van Milley’s overpeinzingen. De officiële politieke lijn van Washington blijft dat president Zelensky mag bepalen wanneer onderhandelingen beginnen. En Zelensky wil voorlopig doorvechten.

Al sinds het begin van Poetins oorlog verdeelt de vraag over onderhandelen de wereld in twee kampen: de bruggenbouwers en de doorzetters. Het eerste kamp wijst op de rampzalige gevolgen van oorlog en op Poetins nucleaire dreigementen. De bruggenbouwers halen ook graag de Chinese militair-strateeg Sun Tzu aan. In The Art of War schreef hij 2.500 jaar geleden dat je een vijand niet moet vernederen. Later werd dat vervat in de les dat je een vijand ‘een gouden brug’ moet bieden waarover hij zich kan terugtrekken. (In de Engelse vertaling uit 1910 adviseert Sun Tzu: „Als je een leger omsingelt, laat een uitweg open.”)

Wie ook de uitvinder is van de ‘gouden brug’, de idee dat je een tegenstander een uitweg moet bieden, spreekt mediators aan. Je zou Poetin iets kunnen bieden dat niet zo belangrijk is, bijvoorbeeld het recht geïnformeerd te worden bij NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, opperde conflictbemiddelaar David Harland in een interview. Want, stelde hij, je moet Poetin een excuus geven om niet te hoeven escaleren. Lukt dat niet, dan eindigen we mogelijk met een ramp.

De doorzetters gruwen bij de gedachte dat je met Poetin nu al het gesprek zoekt. Ze wijzen erop dat ondanks de recente terreinwinst van Oekraïne Rusland nog steeds eenvijfde van het land bezet houdt. En als je Poetin een gouden brug biedt, stellen ze, trekt hij zich terug om op krachten te komen en later de strijd te hervatten. Om dat te voorkomen volstaat alleen de totale nederlaag. Tekenen bij het kruisje en verder geen praatjes.

De doorzetters wijzen ook op de Oekraïense ervaringen met Rusland: op de gevechten in de Donbas in 2014 volgde in 2022 de invasie, alle gesprekken in het kader van de Minsk-akkoorden ten spijt. Met Poetin, kortom, kún je geen afspraken maken.

De doorzetters vinden de bruggenbouwers weliswaar naïef, maar denken zelf ook al na over vrede. Zelensky presenteerde vorige week een tienpuntenplan voor vrede en er ligt al langer een plan van oud-NAVO-chef Rasmussen en Zelensky’s stafchef Jermak voor de toekomstige veiligheid van Oekraïne. Je moet, schrijven ze onder andere, Oekraïne straks zó zwaar bewapenen dat Moskou een aanval op voorhand kansloos acht. Door middel van afschrikking kun je het risico dat hij weer probeert terug te komen aanzienlijk verminderen.

Voor Zelensky staat het voortbestaan van zijn land op het spel, verlies is voor hem daarom begrijpelijkerwijs ondenkbaar. Dat moet ook gelden voor zijn bondgenoten. Moreel is het niet acceptabel dat een agressor die oorlogsmisdaden begaat wegkomt met terreinwinst. En ook voor het Westen is een niet-verslagen Rusland een veiligheidsrisico. Bovendien hebben NAVO & Co inmiddels zoveel geld en prestige in de confrontatie geïnvesteerd, dat alleen al daarom verlies eigenlijk geen optie is.

Dat betekent dat het Westen eigenlijk maar een ding kan doen: Oekraïne de middelen geven om te winnen. Ook als dat erop neerkomt dat er zo meteen moderne tanks en gevechtsvliegtuigen de Poolse grens over moeten en nóg meer luchtafweergeschut om in vrieskou de infrastructuur te beschermen.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft hier om de week over de kantelende wereldorde.

