Kabinet wil het recht om stikstofruimte als eerste te kopen

De overheid wil het recht hebben om vrijgekomen stikstofruimte als eerste te kunnen kopen. Het kabinet gaat dit plan vanmiddag bekendmaken, melden Haagse bronnen aan NRC. Stikstofruimte komt bijvoorbeeld vrij als boeren of andere stikstofuitstoters met hun activiteiten stoppen en hun vergunning te koop aanbieden. Het recht van eerste koop geldt niet alleen voor de landelijke overheid, maar ook voor overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat.

Het recht op eerste koop van stikstofruimte is een onderdeel van grotere stikstofplannen van het kabinet, die nodig zijn om de natuur te herstellen en vergunningen te kunnen verlenen voor bouw, boeren, industrie en verkeer. Vrijdagmiddag maakt het kabinet daar meer over bekend. Zo presenteert landbouwminister Piet Adema (CU) een brief over de toekomst van de boeren en stuurt stiristkstofminister Chianne van der Wal (VVD) een brief over de stikstofaanpak.

Woningbouwprojecten

Met het recht van eerste koop kan het kabinet invloed uitoefenen op de herinrichting van het landschap. Daarmee kan het bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsactiviteiten, zoals woningbouwprojecten, weer toestaan of extensieve landbouw - met minder vee - ruimte te geven. Pas als de overheid geen interesse heeft in een vergunning, kunnen commerciële partijen een bod doen. Het kabinet wil hiermee tegengaan dat bedrijven als Schiphol of grote projectontwikkelaars veel vergunningen opkopen om hun plannen door te laten gaan.

Een ander onderdeel van de plannen is een „ruimhartig” uitkoopbod voor een grotere groep zogenoemde piekbelasters, meldden bronnen eerder deze week aan NRC. Met een compensatie oplopend tot mogelijk 120 procent van de bedrijfswaarde hoopt het kabinet voor 2024 zo’n twee- tot drieduizend grote stikstofuitstoters tot stoppen te verleiden. Als eind 2023 blijkt dat dit plan niet tot genoeg stikstofbesparing leidt, kan het kabinet overgaan tot dwang.

