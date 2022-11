Invasie in Oekraïne was ‘geen verrassing’, zegt Merkel in groot interview

Volgens oud-Bondskanselier van Duitsland Angela Merkel kwam de Russische aanval op Oekraïne „niet als een verrassing”. De Minsk-Akkoorden van 2014 en 2015, waarin een staakt-het-vuren werd afgesproken tussen Oekraïne en Rusland, waren volgens Merkel „uitgehold”. Dat zei ze donderdag tegen het Duitse weekblad Der Spiegel in een uitgebreid interview.

Merkel, die vijftien jaar lang bondskanselier was, is sinds de oorlog in Oekraïne beschuldigd van naïviteit in haar omgang met de veroveringsambities van de Russische president Vladimir Poetin. Merkel zou hebben toegestaan dat Duitsland, en daarmee Europa, te afhankelijk werd van Russisch gas. In het interview zegt ze dat ze niet bij machte was om de agressie van president Poetin aan banden te leggen.

Zelf zegt Merkel in het interview niets over de aanleg van de Nord Stream-pijpleidingen die van Rusland naar Duitsland lopen. De pijpleidingen zouden de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas hebben vergroot. Haar oude vicekanselier Sigmar Gabriel verdedigt de rol van Merkel; volgens hem was de aanleg van de pijpleidingen „het resultaat van de liberalisering van de Europese energiemarkt waartoe de EU in 2002 heeft besloten. Dat wil niemand meer horen.”

In de zomer van 2021 poogde Merkel de-escalerende gesprekken tussen haarzelf, Poetin en de Franse president Emmanuel Macron op te zetten. Volgens de oud-bondskanselier is dat niet gelukt, omdat haar laatste termijn ten einde liep. Zowel Poetin als andere Europese leiders gaven haar geen kans om „zich te laten gelden” in gesprekken met Rusland. „Voor Poetin telt alleen macht”, zei Merkel in het interview.

Het is de tweede keer sinds de Russische invasie dat Merkel zich op zo’n groot platform uitspreekt over de oorlog. In juni van dit jaar noemde ze de oorlog „barbaars”. Verder hield ze zich tot nu toe voornamelijk stil.

