Het internet verzon de beste maffiafilm ooit: ‘Goncharov’ van Martin Scorsese

Deze maand vierde regisseur Martin Scorsese zijn tachtigste verjaardag. Hij is de maker van onverwoestbare filmklassiekers als Taxi Driver, Goodfellas, The Wolf of Wall Street en natuurlijk Goncharov. Nee wacht, Goncharov? Klinkt bekend, maar ook weer niet. Wie zich op microblogsite Tumblr begeeft kan de indruk krijgen dat Goncharov een van de hoogtepunten uit Scorsese’s oeuvre is, een ondergewaardeerde film die zijn tijd ver vooruit was en nu eindelijk de waardering krijgt die hij verdient. De film werd een viraal onderwerp op Tumblr en wordt door cinefielen daar een van de beste maffiafilms ooit genoemd. Men raakt niet uitgepraat over de thematiek, de acteurs en het verhaal over een maffiabaas met Russische roots die in Napels woont.

Robert De Niro geeft in de film uit 1973 gestalte aan het titelpersonage. De enige kanttekening: Goncharov bestaat niet. De film komt volledig uit de gedeelde fantasie van duizenden Tumblr-gebruikers. Er worden poster in elkaar geknutseld, scènes geanalyseerd, memes gemaakt en discussies gevoerd over de homo-erotische ondertoon van de film. Iemand componeerde zelfs muziek voor de soundtrack.

Waarom gebeurde dit nou precies? Een foto van een schoen die een paar jaar gelden al op Tumblr verscheen geeft een antwoord. ‘The greatest mafia movie ever made’ staat er op het label van de gefotografeerde schoen. En: ‘Martin Scorsese presents Goncharov’. Lang verhaal kort: de schoen lijkt een promotie-item voor de Italiaanse maffiafilm Gomorra (2008) waarbij de naam helemaal verkeerd geschreven is.

Een tijd gebeurde er niks, maar in het weekend van 19 november begon Goncharov dus opeens een eigen leven te leiden. Ook beroemdheden begonnen zich ermee te bemoeien. Zo plaatste actrice Lynda Carter (Wonder Woman in de jaren zeventig) een oude archieffoto van haar op een rode loper. Ze ging mee in de grap en deed in een bericht alsof de foto gemaakt was tijdens de première van Goncharov.

De stortvloed aan creativiteit maakte ook duidelijk dat Tumblr als platform met een bescheiden opleving bezig is. Na een rampzalige overname door Yahoo kwam Tumblr in een neerwaartse spiraal terecht. Sinds 2019 valt het platform onder het bedrijf Automattic en gaat het beter. Over ongelukkige overnames kunnen gebruikers van Twitter meepraten. Onder leiding van Elon Musk is het pure chaos bij het sociale netwerk. Zo is hij bezig met het plan om vrijwel alle geblokkeerd personen weer toe te laten op het platform, met alle mogelijke ellende in het verschiet.

Minder extreem, maar wel tekenend is het contrast tussen de Scorsese-content op Tumblr met de Scorsese-content die Twitter domineerde afgelopen week. Nadat de regisseur in 2019 een paar kritische noten kraakte over superheldenfilms van Marvel, blijven liefhebbers van zulke producties hem aanvallen op zijn relatief milde kritiek. Acteur Simu Liu, de eerste Aziatische hoofdrolspeler van een Marvelfilm, deed een duit in het zakje en schreef dat Scorsese en collega-regisseur Quentin Tarantino ‘poortwachters’ met een witte blik zijn.

Voor- en tegenstanders van dit statement buitelden daarna op voorspelbare wijze over elkaar heen. Scorsese zelf zal van de hectiek weinig meegekregen hebben. Mogelijk zat hij gewoon in de montagekamer van zijn nieuwste film, getiteld Killers of the Flower Moon. Alvast goed nieuws voor fans van Goncharov: ook in deze film heeft Robert De Niro een rol.

I made fanposter for the greatest mafia movie (n)ever made - Goncharov (1973) dir. Martin Scorsese pic.twitter.com/7SI51wslW7 — Beelz (@Beelzebubesque) November 18, 2022