Fietsers onder invloed belanden steeds vaker op spoedeisende hulp

Het aantal fietsers dat de afgelopen tien jaar onder invloed op de spoedeisende hulp terechtkwam met ernstig letsel, is flink toegenomen. Het gaat om een stijging van 84 procent tussen 2012 en 2021, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van VeiligheidNL. Het kenniscentrum voor letselpreventie deed op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar alchol- en drugsgebruik bij verkeersdeelnemers die na een ongeval op de spoedeisende hulp zijn behandeld.

Ruim driekwart van de slachtoffers was fietser en man, blijkt uit het onderzoek. Het merendeel van hen had alcohol op. De slachtoffers zijn niet alleen maar jongeren, zag VeiligheidNL. Ruim de helft was tussen de 20 en 49 jaar oud. Driekwart van de ongevallen was eenzijdig, waarbij er geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren en ook geen botsing met een obstakel. Het kenniscentrum waarschuwt dat fietsen onder invloed een onderbelicht probleem is.

Het totaal aantal verkeersslachtoffers dat onder invloed ernstig letsel opliep, steeg met 71 procent in de afgelopen tien jaar. In 2021 had ten minste 6 procent van alle verkeersslachtoffers die op de spoedeisende hulp belandden alcohol en/of drugs gebruikt.