Elon Musk rehabiliteert verbannen Twitteraars

De communicatieafdeling van Twitter is al gesneuveld in de grote ontslaggolf van de nieuwe eigenaar Elon Musk. Nu zijn de tweets van de multimiljardair de voornaamste bron van informatie over diens plannen met het sociale-mediabedrijf – niet alleen voor journalisten, maar ook voor het resterende eigen personeel. Dat hij zijn aankoop van 44 miljard dollar dus via berichten van 280 tekens lijkt te bestieren, wordt gezien als een van de overeenkomsten met de stormachtige entree van Donald Trump in het Witte Huis.

De eerste weken van Musks heerschappij verliepen chaotisch, met het al dan niet vrijwillige vertrek van duizenden werknemers en de overhaaste invoering van betaalde ‘blauwe vink-jes’, die zorgde voor nauwelijks van echt te onderscheiden nepaccounts en een uittocht van adverteerders.

Musk zegt van Twitter een bastion van vrije meningsuiting te willen maken. Donderdagavond kondigde hij een generaal pardon aan voor Twitteraccounts die eerder waren gesloten – veelal wegens bedreiging, discriminatie, verspreiding van desinformatie of doxing – het publiceren van privé-informatie. Een uitzondering geldt volgens Musk alleen voor accounts die spam hebben verspreid, of waarvan de eigenaar de wet heeft overtreden.

Musk kwam daartoe na een peiling via zijn Twitterprofiel. Van de bijna 3,2 miljoen gebruikers die aan die stemming deelnamen, steunde 72,4 procent het plan. „Het volk heeft gesproken”, twitterde Musk donderdag, dezelfde tekst waarmee hij eerder na een soortgelijke peiling besloot het opgeschorte persoonlijke account van oud-president Donald Trump te herstellen. Trump was na de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 van Twitter verbannen uit vrees voor „verdere aanwakkering van geweld”.

Op de representativiteit van Musks plebiscieten valt wel iets af te dingen. Het platform had volgens de laatste gepubliceerde data – cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar – 238 miljoen dagelijkse gebruikers, van wie het overgrote deel Musks peiling vermoedelijk niet eens heeft gezien.

Moderatieraad

Onduidelijk is ook hoe de besluiten zich verhouden tot de door Musk aangekondigde „moderatieraad”, die zich zou buigen over wat op Twitter wel en niet geoorloofd is. Tot die tijd zou hij geen grote beslissingen over moderatie of reactivering van accounts nemen, twitterde Musk destijds.

Musk maakte vrijdag geen verdere details bekend over hoe de amnestie gestalte zal krijgen en wie ervoor in aanmerking komen. Twitter schorste in het verleden onder meer voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke en de Britse complotdenker David Icke.

Musk sloot eerder wel uit dat de Amerikaanse complotdenker Alex Jones zijn account zou terugkrijgen. Jones hield lange tijd vol dat de dodelijke schietpartij op een basisschool in Sandy Hook in 2012 in scène was gezet en werd daarom door Amerikaanse rechtbanken opgedragen om nabestaanden in totaal ruim 1,4 miljard dollar schadevergoeding te betalen.

Het grillige moderatiebeleid van Musk kan Twitter niet alleen in botsing brengen met adverteerders, maar ook met toezichthouders in de Europese Unie

Het amnestieplan leidt tot zorgen bij activisten die zich inzetten voor de bestrijding van online ‘hate speech’ en desinformatie. De Zimbabwaanse journalist Hopewell Chin’ono waarschuwde dat veel accounts van Afrikaanse autoritaire regimes, eerder geschorst wegens het bedreigen van mensenrechtenactivisten en journalisten, nu zouden worden hersteld.

Eerder deze week reactiveerde Twitter een reeks accounts die waren geschorst wegens het lastigvallen van transgenders. Een platform waarop het belagen van mensen uit de lhbtq-gemeenschap is toegestaan, „leidt tot het soort gebeurtenissen als we afgelopen zaterdag hebben gezien”, zei Cathy Renna van een Amerikaanse lhbtq-organisatie tegen Bloomberg, verwijzend naar de schietpartij in een homoclub in Colorado waarbij vijf mensen omkwamen.

Racistische tweets

Het Center for Countering Digital Hate (CCDH) constateerde dat 99 procent van de bij Twitter gerapporteerde racistische tweets aan het adres van voetballers in de aanloop van het WK voetbal ongemoeid werd gelaten. CCDH-oprichter Imran Ahmed riep adverteerders naar aanleiding van de amnestie op om Twitter de rug toe te keren.

Het grillige moderatiebeleid van Musk kan Twitter niet alleen in botsing brengen met adverteerders, maar ook met toezichthouders in de Europese Unie. De onlangs van kracht geworden Digitale Dienstenwet (DSA) verplicht aanbieders van online diensten veel actiever dan voorheen op te treden tegen schadelijk materiaal op hun platforms. Musk heeft gezegd zich aan de DSA te zullen houden. Wel meldde de Financial Times deze week dat het bedrijf zijn Brusselse kantoor heeft opgeheven.

In een andere tweet kondigde Musk vrijdagochtend aan de verkoop te hervatten van ‘blauwe vinkjes’, als onderdeel van een betaald Twitter Blue-abonnement. Die vignetjes waren eerder voorbehouden aan publieke figuren als politici, beroemdheden of journalisten van wie Twitter de identiteit had geverifieerd.

Musk maakte het vinkje, vaak gezien als statussymbool, eerder deze maand onderdeel van een betaald abonnement dat Twitters afhankelijkheid van adverteerders moet verminderen. Het leidde tot chaos toen betalende gebruikers nauwelijks van echt te onderscheiden nepaccounts aanmaakten, onder meer van Elon Musk zelf. Het programma werd daarop tijdelijk opgeschort.

Vanaf volgende week komen de blauwe vinkjes opnieuw tegen betaling van 7,99 dollar per maand beschikbaar. Volgens Musk zullen de accounts nu wel eerst gecontroleerd worden. Daarnaast komen er gouden vinkjes, voor bedrijven, en grijze vinkjes voor overheidsinstellingen.

