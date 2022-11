Een pakketpunt runnen doe je niet voor het geld, maar voor de mensen

De vriend van fotograaf Joke Schut moest een pakketje ophalen bij een servicepunt. Bleek het gewoon bij iemand thuis te zijn. Hij ontving het pakket uit het raam. „Alsof het een loket was!”

Schut (34) las zich in en vroeg zich af: waarom dóén mensen dit? Want je moet als ‘buurtpunt’ alle werkdagen thuis zijn tussen 16 en 21 uur voor bezorgers en voor de mensen die hun pakketje komen halen. Hun bestellingen vullen jouw huis. Je bel gaat om de haverklap. En je krijgt maar 25 cent per pakketje. Dat telt op tot, wat is het, 100 euro per maand?

Schut reisde het land af, fotografeerde een dertigtal mensen die zo’n buurtpunt runnen en leerde nog iets anders. Mensen doen het voor de ménsen. Voor het contáct.

Sjef Welles is zeventig en woont in zijn eentje in een huis in de Pijp in Amsterdam. Hij was toch al veel thuis, ontving al pakketjes van veel buren. Hij zag een advertentie – word buurtpunt! Hij zette de bezorgde pakketjes klaar in een stellage in zijn gang en installeerde thuis vier draadloze ontvangers zodat hij altijd de deurbel zou horen. Op drukke dagen kwamen er zestig mensen uit zijn buurt hun pakketje halen. Vroeger waren zij nabije vreemden, nu herkenden ze Sjef Welles op straat en Sjef Welles hen, en ze groetten elkaar enthousiast. Mensen retourneerden hun pakketjes ook bij hem. Hadden ze wel een verzendlabel nodig. Dus kocht hij van zijn eigen geld een laserprinter. Printte hij hun label uit tegen een vrijwillige bijdrage.