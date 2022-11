Een immense zeewierboerderij in de oceaan: is dat een goed idee?

Vertel aan mensen om je heen dat je een artikel over zeewier gaat schrijven en besmuikt hoongelach kan zomaar je deel zijn. Zeewier, dat bruine spul waar je omheen loopt op het strand, hangt daar niet al te zeer de geur van het reformhuis omheen? Maar dit wordt geen pleidooi om alles wat leuk en lekker is aan het leven te vervangen door zeewier. Het is een poging te laten zien hoe zeewier kan helpen het klimaatdebat scherp te stellen.

De mislukking van de klimaattop in Egypte maakt immers heel duidelijk hoe het ervoor staat: tenzij er iets radicaal verandert, bestaat de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad alleen nog op papier. Door weerstand van Saoedi-Arabië, China en andere landen kwamen er geen afspraken om de emissie van broeikasgassen sneller terug te dringen. De wereld raast dus gewoon door naar een veel grotere opwarming.

Seafields, een nieuw Brits bedrijf, denkt dat zeewier hoop biedt. Het richt zich niet op het terugdringen van uitstoot, maar op het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer; met zeewier. Seafields denkt op „hyperschaal”, zegt directeur John Auckland. Dat is wat hem betreft essentieel om echt effect te hebben.

Dit is het idee: in de Atlantische Oceaan, zo’n tweehonderd zeemijl buiten het eiland Sint-Helena, wil het bedrijf „de grootste aquafarm ter wereld” aanleggen. Deze gigaboerderij moet 60.000 km2 gaan beslaan, anderhalf keer Nederland. Er wordt één gewas gekweekt: sargassum, een zeewiersoort die heel snel kan groeien.

Bij die groei gebruikt het wier CO 2 uit de lucht. Seafields wil de groei bevorderen door diepere, nutriëntenrijke waterlagen via buizen naar het oppervlak te laten stromen. Het volgroeide sargassum wordt met elektrische waterdrones geoogst en tot balen verpakt, waarna het wordt afgezonken naar de zeebodem, op zo’n 4.000 meter diepte. Daar, is de verwachting, blijft de koolstof misschien wel duizenden jaren opgeslagen. En dat zou goed nieuws zijn voor bedrijven die hun emissies moeilijk omlaag kunnen brengen, zoals luchtvaartmaatschappijen. Zij kunnen die uitstoot afkopen via emissierechten waarvoor Seafields de koolstofopslag levert.

Meer of minder giga

Eén gigaton (een miljard ton) CO 2 per jaar opslaan, dat is het streven. En dat zou inderdaad hyper zijn, aangezien de mensheid jaarlijks ruim dertig gigaton CO 2 uitstoot. Of het zal slagen is nog onzeker, zegt Auckland. Proeven op zee hebben Seafields wel al het vertrouwen gegeven dat het lukt om het sargassum bijeen te houden met drijvende barrières. Ook lukt het om de zeewierbalen te laten zinken. De kunst is om de techniek met de buizen op hyperschaal goed te krijgen. De kans dat dit mislukt is „heel klein”, aldus Auckland. De boerderij komt er hoe dan ook. Hoogstens wordt hij minder giga.

Sommige mensen mogen dan somber worden van klimaatverandering, ingenieurs die technische oplossingen ontwerpen beleven inspirerende tijden. De ene na de andere innovatie wordt getest, ook op zee. Energie opwekken uit golven bijvoorbeeld, met een ‘ruggengraat’ van drijvende platforms. Of onderwatervoertuigen die op de zeebodem schaarse metalen voor elektrische auto’s verzamelen. Het klinkt hoopgevend; de mensheid heeft zich altijd weten te redden, ook nu verzinnen de slimmeriken wel iets.

Toch werpt het zeewierproject – ook los van de technische haalbaarheid – talloze vragen op. De meest fundamentele: is dit wel een oplossing? Dat debat woedt altijd als het over CO 2 -opslag gaat. Maakbaarheidsdenkers prijzen de technologische vooruitgang en zien hun gelijk bevestigd nu de uitstoot niet snel genoeg daalt, sceptici vrezen dat opslag de prikkel om minder uit te stoten te veel verkleint.

Het klinkt hoopgevend: de slimmeriken verzinnen wel iets wat ons redt

Seafields-directeur Auckland is overtuigd van de noodzaak van beide. „Ongeveer tien gigaton van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot is onvermijdelijk”, zegt hij. Bovendien moet er ook iets gebeuren met de koolstof die de afgelopen decennia al de atmosfeer in is gepompt.

Op deze schaal zeewier kweken levert echter ook nieuwe risico’s op, zegt Reinier Nauta, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research (Twitternaam: @drsZeewier). Nauta bestudeert duurzame voedselproductie op zee. „Het is een mooi idee om koolstof op te slaan in een natuurlijk product”, zegt hij. „Misschien ligt daar een kans, maar op deze schaal is het megalomaan. Laten we eerst de gevolgen voor het ecosysteem beter onderzoeken.”

Op Seafields’ redenering, dat de zeestromingen waarin dit project gepland is bekendstaan als ‘woestijnen van de oceaan’ en de schade dus beperkt zal blijven, heeft hij het nodige af te dingen. „Er is heel weinig bekend over het leven in de diepzee. En er is misschien weinig biodiversiteit op plaatsen als deze, maar er kan toch veel leven zijn. Dat leven is juist kwetsbaar, omdat het onder extreme omstandigheden gedijt. Je kunt unieke soorten en ecoystemen vernietigen. Je weet gewoon niet wat je verstoort.”

Verder voorziet hij gevolgen voor grote zeezoogdieren. Walvissen zijn gevoelig voor geluid, en geluid zal er zeker zijn. De boerderij moet zo groot worden dat tweeduizend medewerkers van Seafields op zee verblijven. Het bedrijf ziet dit overigens als een pluspunt: het biedt werkgelegenheid aan mensen uit economisch achtergestelde regio’s, aldus de website.

Niets doen is altijd mis

De grootste zorg van de zeewierecoloog ligt bij de opwaartse stroming van het nutriëntenrijke water. „Die onttrekking van voedingsstoffen heeft gevolgen voor een veel groter watergebied dan de boerderij alleen. Die zou je ook moeten onderzoeken. Het is geen afgesloten systeem.”

Seafields werkt ook samen met wetenschappers, maar gaat anders om met de onzekerheid die heerst zolang er geen wetenschappelijk uitsluitsel is. Nauta zegt: „Doe het alsjeblieft niet zonder meer onderzoek.” Auckland: „Als we niets doen lopen de oceanen als gevolg van klimaatverandering juist meer schade op. Dan weten we zeker dat er op grote schaal ecosystemen zullen instorten.” Het project gaat wat hem betreft zo snel mogelijk van start. Een vergunning is niet nodig: de internationale wateren zijn van iedereen, wat in de praktijk betekent dat ze vogelvrij zijn. Auckland zegt dat Seafields regulering zou verwelkomen.

Nietsdoen is niet wat Nauta voorstelt. „De emissie neemt nog altijd toe. Maar wat je niet uitstoot, hoef je ook niet in de oceaan te dumpen.” Minder uitstoten vergt echter aanpassingen die veel consumenten, bedrijven en overheden als offers ervaren – zie de mislukte klimaattop.

Wie heeft er meer realiteitszin: de ondernemer die zegt dat het nu noodzakelijk is om risico’s te nemen en uit te breiden naar zee? Of de ecoloog die zegt: de mensheid neemt juist al te veel ruimte in, de oplossing ligt bij terugschalen? Het zijn essentiële vragen, aan de hand van zeewier.

NRC-redacteur Hanneke Chin-A-Fo schrijft hier elke maand over de weg naar een duurzamer toekomst.

