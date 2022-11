Druk op de zorg in cijfers

Het gaat niet goed met de zorg, door vergrijzing, personeelstekort en de nasleep van de pandemie. Zorg dreigt ontoegankelijk te worden, en de politiek moet mensen voorbereiden op de noodzaak tot keuzes. In een serie onderzoekt NRC komende weken de uitwassen en oplossingen van het zorginfarct. Eerst: hoe groot is de druk op de zorg precies? Het probleem in cijfers:

Patiënten

Op dit moment wachten er 120.000 mensen méér dan voor corona op een operatie. Dat cijfer was in maart precies even hoog. Kortom: het lukt de zorg eigenlijk niet meer om operaties in te halen. Het gaat om orthopedische operaties, zoals aan knieën en heupen, maar ook voor hartoperaties zijn er wachtlijsten.

Personeel

Nu werkt 1 op de 6 mensen in de sector zorg. De sector is daarmee nu al één van de grootste werkgevers die er is in Nederland. In 2040 zou maar liefst 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken, vooral vanwege vergrijzing. Maar, zeggen politiek en toezichthouders al: dat is helemaal niet haalbaar. Zoveel personeel komt er niet. We zullen keuzes moeten maken: wat kan er wel nog, en wat niet meer?

Haast is geboden. We hebben nu al een tekort van ongeveer 80.000 zorgmedewerkers. Van wie ruim 60.000 in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Kosten

Ook financieel is de groei van de zorg niet houdbaar. We geven nu 13 procent van ons nationale inkomen uit aan zorg In 2040 zou dat 20 procent moeten zijn. Daarmee is er minder geld voor bijvoorbeeld het onderwijs, het leger, of infrastructuur.

Toekomst

Cijfers over de vergrijzing geven een beeld van wat er nog op de zorg afkomt komende jaren. In 2022 telt Nederland 1,56 miljoen 75-plussers De prognose voor 2040 is dat er dan 2,61 miljoen 75-plussers zijn. Een toename van 66 procent. Dat legt een enorme druk op de zorg. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft de helft twee chronische ziektes of meer. Er leven nu 131.000 90-plussers in Nederland. In 2040 stijgt dit naar 314.000 mensen van 90-jaar en ouder. Een enorme toename van 140 procent.

Het aantal mensen met meerdere chonisch aandoeningen stijgt met 21 procent… … naar 6,5 miljoen in 2040. Multimorbiditeit, heet dat in jargon. Deze mensen hebben veel zorg nodig.

