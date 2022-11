‘Dick Advocaat nieuwe trainer ADO Den Haag’

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat heeft directeur Edwin Reijntjes van de voetbalclub vrijdag laten weten aan onder meer AD en de NOS. Hij volgt daarmee de deze week ontslagen Dirk Kuijt op.

De 75-jarige Advocaat wordt volgens de media maandag officieel gepresenteerd als trainer. Hij tekent een contract tot het einde van dit seizoen. Eerder op vrijdagavond bevestigde de voormalig bondscoach van Nederland in voetbalprogramma De Oranjewinter dat hij was benaderd door de voetbalclub. „Ik heb gezegd dat ik er voor opensta. Juist omdat ze zeventiende staan in de Keuken Kampioen Divisie. Het is wel interessant”, zei hij toen.

Kuijt werd deze week ontslagen omdat ADO Den Haag hem verantwoordelijk houdt voor de slechte resultaten afgelopen seizoen. Hij is iets meer dan vijf maanden coach geweest van de club. Het was de eerste klus als hoofdtrainer voor de voormalig international, die in 2017 stopte met voetballen.

Advocaat heeft zijn voetbalpensioen al meermaals aangekondigd in het verleden, maar hij keert toch steeds terug. Vorig jaar stopte hij als bondscoach van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam. Eerder werkte hij als bondscoach voor Nederland, België, Zuid-Korea, Rusland en Servië.

