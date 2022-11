Soms is de verliezer ook een morele winnaar. Kan zwijgen niet alleen het spreekwoordelijke goud zijn, maar laten zien dat er meer zaken spelen dan het winnen van een wereldbeker. Dat toonden de elf mannen van het Iraanse nationale team maandag op het WK voetbal in Qatar. Hun keuze niet mee te zingen met hun volkslied en niet te juichen bij de eigen doelpunten getuigt van moed. Zij riskeren niet alleen een gele kaart.

Zoals ook de duizenden andere Iraniërs die al drie maanden de straat op gaan hun veiligheid riskeren. Wat begon als een demonstratie na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die stierf kort na haar arrestatie door de zedenpolitie omdat zij haar hoofddoek niet op de voorgeschreven wijze zou hebben gedragen, is uitgegroeid tot een niet aflatende opstand in heel Iran.

Dat verzet keert zich allang niet meer tegen de strenge religieuze kledingvoorschriften, maar is veranderd in een protest tegen het regime van de 83-jarige Opperste Leider Ali Khamenei en de kliek van jaknikkers en zelfverrijkers om hem heen. Iraniërs vragen niet alleen om het recht om wel of geen hoofddoek te dragen, maar ook om vrijheid van meningsuiting, om vrijheid om te leven.

Lees ook: Hoelang het regime standhoudt, hangt mede af van de Revolutionaire Garde

Nu de protesten de derde maand zijn ingegaan, is er een kantelmoment aangebroken. De autoriteiten grijpen hard in, met name in de Koerdische gebieden. Daarbij zijn volgens de in Noorwegen gevestigde organisatie Iran Human Rights zeker 378 doden gevallen. Zo’n vijftienduizend betogers zitten in de gevangenis. Sinds vorige week is bovendien een handvol doodvonnissen uitgedeeld. Tel daarbij duizenden gewonden op, getuige de talloze telefoonfilmpjes van bebloede ledematen die via TikTok en andere socialemediakanalen de rest van de wereld bereiken.

De vraag is of de opstand zich verbreidt naar het platteland, onder armere Iraniërs en vooral ook onder fabrieksarbeiders, zoals in 1979 tijdens de revolutie die de huidige conservatief-islamitische leiders aan de macht bracht. Of de Revolutionaire Garde, het machtige militaire elitekorps, de repressie verder zal opvoeren, met meer doden tot gevolg. De VN-mensenrechtenbaas Volker Türk waarschuwde daar eerder deze week voor. Hij sprak van „een kritieke situatie”.

De meedogenloze reactie van de Iraanse autoriteiten heeft tot dusver de demonstranten alleen maar meer munitie gegeven wéér de straat op te gaan. Vaak zonder hoofddoek, zo liet een TikTok-filmpje zien van een meisje dat snoepjes uitdeelde. Alle jonge vrouwen die ze tegenkwam, hadden wapperende haren en glimlachten.

Lees ook: Actrice Zar Amir Ebrahimi: ‘Deze wanhopige Iraanse dictatuur nadert zijn laatste dagen’

De Iraanse actrice Hengameh Ghaziani liet zich eerder deze week op straat filmen met los haar, en schreef: „Dit kan mijn laatste post zijn. Ik wil dat je weet dat wat er ook met me gebeurt, ik tot mijn laatste ademtocht bij het Iraanse volk zal zijn.” Daarna werd ze gearresteerd.

Maar waar de ogen van de wereld eind september nog op Iran waren gericht, en vrouwen solidariteit toonden door – toegegeven enigszins gratuit – hun eigen haarlokken af te knippen, zoals minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) op tv deed, lijkt de aandacht te verslappen. Terwijl druk van de buitenwereld helpt. Om de aandacht te vestigen op de duizenden gevangenen. Om de demonstranten het gevoel te geven dat hun stem wordt gehoord.

Vrouw, leven, vrijheid. Het zijn drie eenvoudige woorden. Maar wel drie woorden die alles betekenen.