De teleurstelling was na de klimaattop in Egypte, de 27ste Conference of the Parties (COP), groot. Er komt een fonds om klimaatschade te vergoeden, belangrijk voor ontwikkelingslanden, maar verder is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Dat roept de vraag op of de klimaattop in deze vorm nog wel werkt.

De jaarlijkse COP is het hoogste orgaan van de Verenigde Naties voor klimaatbeleid. Alle 197 landen die in 1992 het VN-klimaatverdrag hebben ondertekend, hebben een stem in de besluitvorming. Gedurende twee weken komen er tienduizenden mensen bij elkaar: delegaties van landen, wetenschappers, ngo’s, lobbyisten en journalisten. Voor de slotverklaring is instemming van alle landen nodig.

Hannah Prins, klimaatactivist, en Heleen de Coninck, klimaatwetenschapper, discussiëren per e-mail over de stelling: de VN-klimaattop werkt niet meer.

Hannah Prins is HP, Heleen de Coninck is HdC.

HP: „Toen ik in 1997 werd geboren, twee jaar na de eerste COP, was het aantal CO 2 -deeltjes in de lucht 363.48 ppm. Inmiddels zitten we op 416.43. Sindsdien zijn fossiele brandstoffen niet uitgefaseerd, is de bio-industrie alleen maar toegenomen en hebben we te maken met steeds meer en erger wordende bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Het is niet gelukt de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden, alle goede bedoelingen ten spijt. Aan de intenties van veel mensen die de COP bezoeken twijfel ik niet, maar het is duidelijk dat we moeten zoeken naar andere, effectievere manieren om het tij te keren.”

HdC: „Ik ben het helemaal met je eens dat het niet de goede kant op gaat met het klimaat, en dat de klimaattoppen het tij niet hebben weten te keren. Maar ze hebben wel degelijk nut gehad, en blijven dat ook hebben. De temperatuurvoorspellingen liggen nu op een stijging van 2,8 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Voor het Akkoord van Parijs (2015) lagen die nog duidelijk hoger, tussen de 3 en 4 graden. Het is nog niet genoeg, maar het is wel véél beter, en zonder de internationale afspraken, hoe zacht ook, was dat niet gelukt. Bovendien zijn deze VN-klimaattoppen de enige plek waar de armere en kwetsbare landen een podium hebben. Waar ze hun punt kunnen maken en de hele wereld moet luisteren. Dat wil je ze toch niet afnemen?”

Hannah Prins is klimaatactivist bij Extinction Rebellion en masterstudent strafrecht.

Heleen de Coninck is hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering (TUe) en hoofddocent (Radboud) en auteur van diverse IPCC-rapporten.

HP: „Een vooruitzicht van 2,8 graden betekent dat we gefaald hebben adequaat klimaatbeleid te maken. Mensen uit het globale zuiden die nu al disproportioneel lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis, daar moeten we inderdaad veel meer naar luisteren. Hoe kunnen hun stemmen worden gehoord als ze overschaduwd worden door de lobbyisten van olie- en gasmaatschappijen? Er waren meer lobbyisten uit de olie- en gasindustrie dan vertegenwoordigers van de nu al zwaar getroffen landen in de Pacific. Je nodigt Marlboro toch ook niet uit als je wil stoppen met roken?”

HdC: „Het kan zelfs 1,8 graad worden als de netto-nul geloften die de landen richting COP26 hebben gedaan, worden uitgevoerd. En ook 2,8 is veel beter dan 3 of 4 – iedere tiende graad doet ertoe! En over de lobbyisten: er waren volgens de deelnemerslijst bijna 14.000 deelnemers van niet-overheidsorganisaties. Als er inderdaad meer dan zeshonderd deelnemers uit de olie- en gasindustrie waren, vind ik dat nog wel meevallen, eerlijk gezegd. Ze zijn niet uitgenodigd, overigens, maar ze mogen zich als not-for-profit wel laten accrediteren. Het mooie is dat COP’s zo geregeld zijn dat ‘waarnemers’ geen stem hebben – dat hebben alleen de landen. Je richt je pijlen op de verkeerde spelers: het zijn de landen die fossiele brandstoffen exporteren die het probleem zijn bij de onderhandelingen. En alleen als we COP’s blijven houden, kan de macht van die landen gebroken worden.”

HP: „Zoals in het verleden ook is gebleken worden mooie beloften niet uitgevoerd. Onze eigen overheid haalt de klimaatplannen van 2030 niet. Volgend jaar is de klimaattop in Dubai. Naar alle waarschijnlijkheid wordt die weer een groot greenwashing evenement, met grote vervuilers als sponsor en het gastland dat de top inzet om zich duurzamer voor te doen dan het is. Het is beter om deze te boycotten. De Canadese journalist en activist Naomi Klein heeft als alternatief een People’s Summit voorgesteld.

„Mijn vraag aan jou: hoeveel COP’s moeten er nog gehouden worden voor de macht van die landen verbroken kan worden? Mijn geduld begint op te raken. Na 27 mislukte conferenties heb ik geen vertrouwen meer in de 28ste. Daarom kies ik er voor om actie te voeren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een van de meest effectieve manieren om de overheid en het bedrijfsleven te dwingen om met een radicale omwenteling een leefbare toekomst veilig te stellen.”

HdC: „Ik ben ervan overtuigd dat de druk van alle kanten moet komen. Zo’n People’s Summit lijkt me een geweldig idee. Actievoeren zet ook druk op de zaak, dat zien we ook bij de COP’s, maar ook bij bijvoorbeeld de beslissing van pensioenfonds ABP om uit fossiel te stappen. Maar de COP’s blijven daarnaast nodig. Want daar komen alle regeringen van de wereld bij elkaar, en naast maatschappelijke bewegingen, financiële instellingen en bedrijven, zijn dat cruciale beslissers.

„Het aardige aan de klimaattoppen is ook dat zij een platform bieden voor diverse perspectieven: wetenschappers mengen er met elkaar en met milieuorganisaties, regeringen praten met jeugdige activisten, bedrijven met indigenous peoples. En dat over alle landen van de wereld heen. Juist die uitwisseling is essentieel voor een gemeenschappelijke aanpak. Ik ben het met je eens dat het beter kan en dat er grote belangen in de weg staan. Maar die hebben pas écht vrij spel in een free-for-all wereld die het gaat worden als de COP de invloed van de gevestigde belangen niet beknot. Dan zie je wat er in veel landen gebeurt: milieuactivisten die zonder enige zichtbaarheid worden vervolgd en zelfs vermoord. In Egypte was dat echt een probleem, ook buiten de muren van de COP. Maar binnen de muren van de COP mogen alle geaccrediteerde waarnemers hun gezichtspunt naar voren brengen.

„Om op je vraag in te gaan: ik denk dat het een illusie is om te denken dat klimaatbeleid snel ‘af’ is. Het ontwikkelt zich voortdurend, landen leren van elkaar, en dat is hard nodig. Er is geen simpel recept voor een oplossing, daarvoor zijn de emissies te veel verweven met zo ongeveer al onze economische activiteiten en ook met andere vraagstukken, zoals ongelijkheid. Zelfs als het mitigatievraagstuk (het voorkomen) is opgelost, zal voor kwetsbare landen het adaptatievraagstuk (het aanpassen aan de gevolgen) nog wel even op de agenda blijven, en ook ‘loss & damage’ (de schade die er nu al is). Dus ik denk dat we voorlopig niet van de COP’s af kunnen. Ze zijn verre van perfect, maar ik twijfel niet aan het nut.”

HP: „Je bent geen voorstander van een free-for-all wereld – maar helaas leven we daar nu in. De fossiele industrie strijkt grote overheidssubsidies op en discussieert gezellig mee tijdens de COP’s. Op deze manier legitimeren die de fossiele status quo. In de beeldvorming ontstaat ondertussen het idee dat ‘alles eraan gedaan wordt’ om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. En dat is niet waar. Er zijn nieuwe, krachtigere vormen van internationale en lokale samenwerking nodig, een omslag van doormodderen naar daadkracht. Het is niet goed voorstelbaar dat deze omslag zich voltrekt binnen de traditionele kaders van de COP’s. We kunnen het ons niet veroorloven om ons daar aan vast te klampen. Daarom lijm ik me zaterdag vast aan de A12 om aandacht te vragen voor de 48 miljoen euro aan fossiele subsidies per dag. Kom je ook?”