Dat er iets gruwelijk mis was met de klaphamer, zag Bas O. pas na het opruimen

Een vuurwerkfanaat noemde hij zichzelf deze vrijdag ter zitting. Met Oudjaar knallen met een klaphamer, was traditie geworden nadat hij met zijn gezin in 2016 naar Haaksbergen was verhuisd. Afgelopen Oud en Nieuw gold een algemeen vuurwerkverbod. De traditionele carbidbus was al langer niet meer toegestaan binnen de bebouwde kom, ander vuurwerk nu ook. Over knallen met een klaphamer stond nergens iets beschreven.

O. (38) beschouwde zichzelf als ervaringsdeskundige. De klaphamer zelf en het poeder had hij voor 175 euro op Marktplaats gekocht. Plus nog een paar tientjes voor de klaphamerpoeder, een mengsel van zwavel en kaliumchloraat. Hij had nog ‘droog’ geoefend’, vertelde hij vrijdag ter zitting in Almelo. Met Oudjaar ging hij los, op straat. In het bijzijn van zijn vrouw, zijn kinderen en nog wat vriendjes.

Hij hoorde dat de klap harder was dan verwacht. En dat de hamer een salto maakte en „weg explodeerde”. Dat er iets gruwelijk mis was, zag O. pas na het opruimen. Hij zag een vriendje van zijn zoon op de grond liggen, bebloed. Een fietsongelukje, dacht hij eerst. Tot hij een jas over een hekje zag bewegen. Een jas van het tweede slachtoffer. „Er kwam overal bloed uit.”

Hij hoorde zijn vrouw roepen dat het ‘niet goed’ was en dat ze ging reanimeren. Een uur later, hij zat intussen als verdachte in een politiebusje. Toen hoorde hij pas dat Bram dood was. En even later dat hij zelf was opgepakt wegens poging tot doodslag. Het andere slachtoffer, de 11-jarige Robbin, raakte zwaargewond aan beide benen en is blijvend invalide.

Traditie

Een hele dag trok de rechtbank in Almelo deze vrijdag uit voor de behandeling van deze zaak. Dood door schuld en toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zo maakte officier van justitie, Michiel Rasing, aan het begin van de zitting al duidelijk. Bovendien was de hoeveelheid chemicaliën waarmee O. wilde knallen, ver boven de wettelijk toegestane hoeveelheid.

Een lokale traditie, die klaphamer, zo wilde de verdachte de rechter doen geloven. En dat het gevaarlijk kon zijn, daar had hij nooit iets over gehoord. Maar als die klaphamer of de knalhamer al een traditie is, dan toch vooral een Vlaamse, bij huwelijksfeesten. Daar is het een ritueel waarbij een zwaar stuk metaal een klap geeft op een explosief poeder in een metalen bak. De lol is die harde klap. Als het goed gaat. Vaak ook gaat het mis. Want de metalen bak waar het poeder op ligt, moet stevig genoeg zijn om de klap op te vangen. En het mengsel van zwavel en kaliumchloraat vereist deskundigheid. Net als bij carbidschieten gaat dat wel vaker fout.

Eén theelepeltje voldoende

O. kocht zijn spullen op Marktplaats van een man die nog waarschuwde dat één theelepeltje van dat mengsel voldoende was. O. gebruikte veel meer. Bovendien stak hij het mengsel vóór de klap van de hamer aan. Want dan was het risico van een blindganger minder en dan klapt het harder, had hij eerder verklaard.

Of hij zich bewust was van de risico’s, wilde de rechter weten. „ Ik ken zo veel mensen die het doen, er zijn nog nooit problemen mee geweest”, was zijn antwoord. Hij had het allemaal weloverwogen voorbereid, het was alleen „verschrikkelijk fout gegaan.” Voor hem „nooit meer vuurwerk, nooit meer een fatsoenlijk Oud en Nieuw”.

Maar O. bleef deze vrijdag volhouden dat het een ongeluk was. Collega’s op het werk zouden hem daarin ook gelijk geven. „Als alles fatsoenlijk in elkaar gezet was, was het nooit gebeurd. „Een klaphamer is een klaphamer’”. En op de vraag of hij voorzichtiger met die chemicaliën had moeten zijn: „Ik gebruik kunstmest ook gewoon, wasmiddelen ook.”

Precies die verdediging, het was allemaal een ongeluk, was tegen het zere been van de nabestaanden: de ouders van de overleden Bram en die van de zwaargewonde Robbin. Geen taakstraf voor de verdachte, was hun pleidooi voor de rechter, maar celstraf.

Nog voor de uitvaart van Bram bracht O.’s advocaat al naar buiten dat het een ongeluk was. Maar dat was het niet, zei de de vader van Bram: „Het was rotzooien met gevaarlijke stoffen”. De moeder: „We maken niets meer van Bram mee, Bas. En dat komt door jou. Omdat jij zo’n harde knal wilde horen.” Of, zoals de moeder van Robbin het uitdrukte: „Het onbezorgde is ons afgenomen. Er is niets meer dat ik zeker weet. (..) Mijn zoon is getekend voor het leven. Was dit het nou werkelijk waard omdat jij zo’n harde knal wilde horen?”

Nauwelijks te bevatten

De officier van justitie noemde het „nauwelijks te bevatten” dat de verdachte op zoek ging naar een alternatief voor het zware vuurwerk, dat vorig jaar met Oud en Nieuw verboden was vanwege de coronamaatregelen. En dat hij verboden chemicaliën had ingekocht in een concentratie die vergunningsplicht vereiste. Hij had ook moeten weten dat hij onaanvaardbare veiligheidsrisico’ s had genomen. Op de openbare weg, terwijl hij wist dat er kinderen rondliepen. Op zo’n acht meter van de klaphamer. „Een opeenstapeling van fouten en onnadenkendheid”, aldus de officier. Grove schuld. Hij eiste een onvoorwaardelijke celstraf van zeven maanden met aftrek van (vier dagen) voorarrest en het betalen van de vorderingen die de nabestaanden hebben ingediend.