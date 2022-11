Bij de begrafenis van een gesneuvelde Oekraïense soldaat: ‘Jij bent onze held, broeder. Helden gaan niet dood.’

Wezenloos staart de vrouw van soldaat Jevgen Chodakovsky naar zijn grafkist. Ze is geheel in het zwart gekleed. De wind blaast haar kaars uit. Haar hoofddoek glijdt voortdurend weg. Haar knieën staan slap en gebogen, alsof ze elk moment ineen kan zakken. Een vrouw achter haar houdt haar vast gedurende de gehele ceremonie, op de centrale begraafplaats van de Zuid-Oekraïense stad Kryvy Rih.

Op vijf meter afstand kijkt Olga Stepanova (65) door de lens van haar digitale zwarte mini-camera en drukt af. Ze neemt voortdurend foto’s van de ceremonie, die wordt geleid door een priester. De gepensioneerde Stepanova – hoofddoek, bruine jas, zwarte broek, grijze coltrui – werkt als vrijwilliger op de begraafplaats en fotografeert hier alle soldatenbegrafenissen. Chodakovsky is voor haar de 182ste. Hij overleed op 41-jarige leeftijd bij het offensief van de stad Cherson, die deze maand werd bevrijd. Over zijn kist liggen de blauw-gele Oekraïense vlag en rode rozen.

Chodakovsky is een van de tienduizenden doden aan Oekraïense kant. Het is gissen naar het werkelijke aantal na negen maanden oorlog; het noemen van dodentallen is onderdeel van de propagandastrijd. Oekraïne en Rusland lijken de eigen verliezen lager te becijferen dan de werkelijkheid. Een adviseur van president Volodymyr Zelensky hield het in juni op tienduizend omgekomen soldaten. Sindsdien zijn er vijf maanden van veldslagen verstreken. Zeker nu Oekraïne de aanvallende partij is, moet het dodental aan die zijde flink zijn opgelopen: wie in een oorlog aanvalt, telt meer doden dan de verdedigers, is een grondregel. Kiev wil de bevolking niet demoraliseren door de werkelijke cijfers te geven.

Zo zuinig als Oekraïne over het eigen aantal slachtoffers is, zo scheutig komt het land met cijfers over de verliezen aan Russische kant. Tot vrijdag waren er volgens Kiev ongeveer 86.000 Russen gedood. Moskou had het in september over bijna 6.000 gedode Russische soldaten en ruim 61.000 aan Oekraïense kant; Rusland moet op zijn beurt voorkomen dat de onrust toeslaat in de maatschappij als het eigen dodental te hoog oploopt. De Verenigde Staten schat het aantal doden en gewonden op 100.000 aan beide kanten.

Bij de begrafenis van de Oekraïense soldaat Jevgen Chodakovsky in Kryvy Rih, zondag 13 november. Foto Kostyantyn Chernichkin



Bruine aarde

Het luchtalarm gaat af terwijl de priester spreekt. De sirene huilt over de begraafplaats. Niemand verroert zich. Om de grafkist staan naast de familieleden tweehonderd soldaten, zowel mannen als vrouwen.

Stepanova zoekt naar een betere positie voor haar camera terwijl twee soldaten het woord nemen. Ze vochten aan de zijde van Chodakovsky. De eerste noemt hem „een symbool van eenheid door op te staan tegen geweld en onrecht, en zijn leven te geven. Oekraïne wordt overgoten met precies zulke soldaten”. De tweede noemt hem dapper, moedig, nergens bang voor – hij ging voorop in de strijd. „Jij bent onze held, broeder. Helden gaan niet dood.”

Na hun woorden valt Chodakovsky’s moeder huilend over de kist. Ze laat zich er uiteindelijk, met moeite, vanaf trekken. Zijn vrouw knielt bij zijn foto, aan het hoofdeinde van de kist, en kijkt minutenlang naar zijn portret. De soldaten staren somber voor zich uit.

„Ik had het nooit eerder gezien”, zegt Stepanova fluisterend, „maar bij deze begrafenissen heb ik mannen zien huilen.”

Drie saluutschoten klinken als Chodakovsky’s kist in het gat verdwijnt. Zijn vrouw strooit er bruine aarde op. Bij de kist vormt zich een rij van soldaten, die ter afscheid hetzelfde doen. Stepanova voegt zich stilletjes bij hen en doet mee aan het tafereel. Dat doet ze bij iedere soldatenbegrafenis, zegt ze daarna, terwijl ze toekijkt. „Omdat ik onze soldaten respecteer. Ik noem ze de strijders van licht en goedheid. Zij brengen licht op de toekomst van een vrij Oekraïne. Deze soldaten behoren tot het beste wat Oekraïne heeft.”

Op de centrale begraafplaats van Kryvy Rih zijn de doden meer dan een statistiek . Bij ieder graf een kruis, een Oekraïense vlag, kunstbloemen en een portretfoto van de omgekomen soldaat. Oleksandr Alesjtsjenko, Oleksandr Zemljanyn, Ilja Kondratjev, Roeslan Majdannik, Vladyslav Gosjyn. De jongste is 22 jaar oud geworden, de oudste 49.

Foto’s Kostyantyn Chernichkin

Voor 147 soldaten is een geheel nieuw veld op de begraafplaats gecreëerd. Dat is nu voor de helft gevuld. De andere helft gaat zeker vollopen, verwacht Stepanova. Naast Chodakovsky’s graf is al een nieuw gat gegraven voor een omgekomen soldaat. Hopen aarde liggen ernaast. Op een ander deel van de begraafplaats liggen al dertig soldaten begraven, en nog eens vijf soldaten liggen in een familiegraf.

„Elke dag is er een soldatenbegrafenis”, zegt Stepanova. „Soms vier, vijf op een dag.”

Op 13 maart was de eerste begrafenis van een soldaat op de centrale begraafplaats van Kryvy Rih. Die Stepanova ook fotografeerde. Toen moest ze huilen. Daarna niet meer. Oorlog went, zegt ze onbewogen. Nu huilt ze alleen vanbinnen. Maar als ze thuiskomt, krijgt ze geen hap door haar keel. „Dit zijn helden die eenzaam sterven op het slagveld met kogels in hun lichaam. Heel wat anders dan als je thuis overlijdt.”

De grafdelvers staan met scheppen klaar om Chodakovsky’s kist met aarde te bedekken. De kunstbloemen, het kruis en de portretfoto van Chodakovsky staan tegen een muur. Stepanova maakt ook hier foto’s van en schikt de kunstbloemen. Ze let erop dat de graven er goed bijliggen. „We mogen ze niet laten verslonzen.”

Een eigen gedicht

Stepanova werd vrijwilliger op de begraafplaats toen ze Oekraïense soldaten zag sterven tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne die acht jaar geleden uitbrak. Haar broer in Rusland waarschuwde haar toen. „Hij zei dat ik moest vertrekken. ‘We gaan jullie allemaal vermoorden’, zei hij. Eerst geloofde ik dat niet, maar toen begon in 2014 de oorlog en kwamen onze jongens om.” Ook van die oorlog liggen soldaten in Kryvy Rih begraven.

We mogen niemand over het hoofd zien Olga Stepanova

Na die begrafenis van 13 maart dit jaar heeft Stepanova bij elke soldatenbegrafenis gefotografeerd. Voor in de archieven, zegt ze. „We mogen niemand over het hoofd zien. We moeten weten hoeveel jongens er omkomen. Voor later, voor wat deze oorlog ons heeft gekost. Deze soldaten mogen niet vergeten raken.”

De overledenen komen uit alle streken van het land. Stepanova zegt dat haar foto’s kunnen worden gebruikt voor herdenkingsmuren in de steden waar de soldaten vandaan komen.

Terwijl de laatste soldaten voorbijtrekken aan Chodakovsky’s graf, vertelt de oud-pedagoog hoe haar grootvader haar leerde om goed en kwaad van elkaar te scheiden. „Hij heeft mij doen opgroeien met de waarheid. Hij is geboren in tsaristisch Rusland, leefde onder de Sovjet-Unie. Kijk met je eigen ogen, leerde hij mij. Op dit moment vertellen mijn ogen dat er veel kwaad is. Het gaat erom dat we Oekraïne verdedigen, omdat we het goede aan onze kant hebben.”

Spontaan begint ze aan een gedicht dat ze zelf schreef.

Kijk niet achterom, mijn vrienden

Vergeet alle jaren van verdriet

De ster van Majdan zet de hemel in vlam

En wijst ons een stralend pad in ’t verschiet

Troost je aan de warmte van Oekraïne’s lot

Dat door geen hindernis kan worden gestuit

Mijn ziel schenk ik innerlijke vrijheid

Glimlachend stap ik voort, altijd vooruit

Als de begrafenis is afgelopen, het terrein is verlaten en Chodakovsky’s kist is verdwenen, wikkelt Stepanova haar camera in een groen-witte servet en stopt die in haar zak. Haar werk zit erop. Ze neemt afscheid van de grafdelvers. „God, behoed en bewaar onze soldaten, opdat ze levend terugkeren.”