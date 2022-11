Ali de Regt (1941-2022) klom op en keek niet neer

Een vrouw zit huilend op de dijk van Kolhorn, West-Friesland. Het is eind jaren dertig van de vorige eeuw. Met haar vijf kinderen en wat huisraad is ze die ochtend per vrachtauto weggegaan uit haar vertrouwde Zeeland om zich bij haar man te voegen, die als werkloze landarbeider naar Noord-Holland is getrokken en tewerkgesteld in de ‘werkverschaffing’ in de Wieringermeer. Als ze aankomt, is hij nog niet thuis. De woning die hij gehuurd heeft onderaan de dijk blijkt veel te klein, vrijwel leeg en vervuild. Ze kent hier niemand, ze verstaat de mensen niet eens. Nog jarenlang zal ze zich eenzaam en verloren voelen.

Dit verhaal over haar moeder hoorde Ali de Regt pas veel later van haar oudere zus. Een paar maanden na haar geboorte, ze was het zevende en laatste kind, verhuisde het gezin naar Winkel, een dorp een paar kilometer zuidelijker. Daar begon vader De Regt een fruitbedrijfje. Ze bleven arm: appelmoes en stoofperen van eigen land en een krentenbol op zondag waren de enige frivoliteiten die op tafel kwamen.

Voor Ali de Regt, die van 1968 tot haar pensionering in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam sociologisch onderzoek deed en onderwijs gaf, heeft haar afkomst een blijvende rol gespeeld. Het was te zien aan de onderwerpen waar ze zich in verdiepte, altijd cirkelend rond het thema sociale ongelijkheid. Zoals haar boek Geld en gezin (1993), over de verstrengeling van economische en emotionele relaties tussen gezinsleden, en de veranderingen daarin in de loop van de twintigste eeuw. Vriendin en oud-collega Rineke van Daalen: „Een prachtig onderwerp, helemaal ingegeven door haar afkomst. Net als het boek dat ze samen met Don Weenink schreef over het particuliere onderwijs, Investeren in je kinderen (2003). Ook daar legt ze heel knap de vinger op zere plekken, zoals ouders die vóór het gelijkheidsideaal zijn, maar toch als het om hun eigen kinderen gaat andere keuzes maken.”

Vader De Regt, pacifist, socialist en vrijzinnig protestant, had op zijn negende al van school gemoeten om te gaan werken. Hij hechtte er grote waarde aan dat zijn kinderen wél verder leerden. Dat zou ook gebeuren, al was Ali de enige die naar de universiteit zou gaan. Aan de eettafel werd over politiek gediscussieerd, en lezen werd gestimuleerd. Ali volgde na de ulo de kweekschool in Alkmaar. Daarna wilde ze graag naar Amsterdam. Levenspartner Nico Wilterdink, emeritus hoogleraar cultuursociologie: „Ze lazen thuis De Groene Amsterdammer, daarin zag ze van alles wat haar nieuwsgierig maakte, zoals recensies van theatervoorstellingen.”

Ali de Regt in 1978. Foto privécollectie

Ali werd leerkracht aan de Mussenstraatschool in Amsterdam-Noord, nu Het Vogelnest, bekend van de documentaireserie Klassen. Het onderwijs ging haar goed af, maar ze wilde zich verder ontwikkelen. Naast haar baan en haar bestuurswerk voor de Amsterdamse afdeling van de PSP volgde ze een schriftelijke hbs-opleiding en toen ze na twee jaar het staatsexamen had gehaald, zei ze de school vaarwel en ging ze politicologie studeren. Haar vader dacht dat zijn dochter met die studie werd klaargestoomd om de politiek in te gaan, en was hevig teleurgesteld toen bleek dat dat niet zo was.

Na haar kandidaatsexamen legde ze zich toe op de sociologie, omdat ze, zegt Nico Wilterdink, geïnteresseerd was in de maatschappij „in brede zin”. Ali en Nico leerden elkaar kennen toen ze beiden student-assistent waren aan de subfaculteit sociologie. Ze hadden een brede gedeelde belangstelling, niet alleen voor maatschappelijke kwesties maar ook voor cultuur en literatuur.

Christien Brinkgreve, emeritus hoogleraar sociologie, raakte ook in haar studententijd bevriend met Ali de Regt. „Ze was duidelijk ‘anders’: iemand zonder poespas. Ik herinner me haar licht Noord-Hollandse accent. Maar wat vooral opviel, was dat ze óveral belangstelling voor had. Een gesprek met haar werd altijd interessant. Dat is tot haar dood zo gebleven. Ze had stellige meningen maar haar nieuwsgierigheid won het altijd van de drang tot oordelen.”

Als mensen denigrerend deden over de ‘slechte smaak’ in lagere sociale klassen, stoorde ze zich daar enorm aan

Ali de Regt had zelf geen kinderen, en was des te meer geïnteresseerd in die van anderen. Voor Marina de Regt, dochter van Ali’s oudste broer en als antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit, was ze een „fantastische tante”. „We lijken op elkaar, onze vakgebieden raken elkaar, maar zij was analytischer, en héél kritisch. Ze kwam me opzoeken toen ik in Jemen woonde en werkte, en vroeg me de oren van het hoofd. Over de Jemenitische maatschappij, de politiek. Tot ik riep: ‘Dat weet ik écht niet allemaal!’”

Ali’s vader zag het nut van de wetenschap niet in, hoe belangrijk hij leren ook vond. Hij meende dat je met je opleiding iets concreets moest bijdragen aan de maatschappij. Ze hield er een levenslange neiging aan over om de betekenis van haar werk en de sociologie in het algemeen te relativeren. Rineke van Daalen: „Ze kon met een soort genoegen haar bureau opruimen en dan te veel in de prullenbak gooien. Ik viste daar dan nog snel iets uit wat ik graag wilde bewaren.” Christien Brinkgreve: „Ze was een gewaardeerde docent met een groot gezag. Niemand kon zo bevlogen praten over sociale kwesties als zij. En toch, na elke collegereeks die we samen gaven, vroeg ze zich af of we de studenten wel voldoende geleerd hadden.”

Als sociologe was De Regt zich bewust van haar eigen ‘statusonzekerheid’, voortkomend uit haar achtergrond. Al was ze een sociale stijger, ze is nooit gaan neerkijken op het milieu waar ze vandaan kwam. Wanneer mensen wegwerpend praatten over geld als iets dat niet belangrijk zou zijn, of denigrerend deden over de ‘slechte smaak’ in lagere sociale klassen, stoorde ze zich daar enorm aan en betrok ze dat ook op zichzelf.

Na haar pensionering stopte De Regt met publiceren, anders dan veel van de sociologie-collega’s met wie ze bevriend was. Ze vond het tijd om concreter iets bij te dragen, en ging lesgeven aan vluchtelingen, laaggeletterden en kinderen met leerproblemen. Sinds vorig jaar, vertelt Nico Wilterdink, boden ze op haar initiatief in hun huis in de Amsterdamse Gerrit van der Veenstraat onderdak aan statushouders. Ze voelde zich senang in Amsterdam-Zuid, tussen de keurige dames van haar leesclub, maar haar sobere afkomst verloochende ze nooit. „Net als haar moeder lette ze nog altijd op de prijzen in de winkel. Ik hoorde haar vaak zeggen: ‘Wat idioot dúúr!’”

