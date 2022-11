20.000 werknemers vertrekken bij Chinese iPhone-fabriek

Meer dan 20.000 werknemers van de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in het Chinese Zhengzhou, vertrekken bij het bedrijf. Dat melden verschillende internationale persbureaus vrijdag. Het gaat vooral om werknemers die pas net bij de fabriek werken. Het Taiwanese Foxconn, de eigenaar van de fabriek, bood donderdag een ontslagvergoeding van 10.000 yuan (1.300 euro) - vooral bedoeld om de reis naar huis te kunnen betalen - om de onrust over coronamaatregelen, uitgebleven loonbetalingen en werkomstandigheden tegen te gaan. De 20.000 vertrekkende werknemers hebben van die vergoeding gebruik gemaakt.

Al sinds half oktober zaten medewerkers van Foxconn op het fabrieksterrein in lockdown vanwege een coronauitbraak. Deze week kwam de fabriek in het nieuws omdat medewerkers in opstand kwamen tegen het strenge coronabeleid en uitgebleven loonbetalingen. Daarbij raakten zij slaags met beveiligers.

Donderdag bood Foxconn excuses aan: volgens het elektronicaconcern waren de lonen uitgebleven vanwege een „technische fout”. Diezelfde dag maakte het bedrijf ook de ontslagvergoeding bekend. De werknemers vertrekken snel omdat de Chinese autoriteiten vanwege de oplopende coronacijfers - vrijdag werd met 33.000 besmettingen een nieuw dagrecord gebroken in China - een lockdown hebben afgekondigd in acht districten in Zhengzhou. De maatregelen gaan vrijdag om middernacht (17.00 uur Nederlandse tijd) in.

In de fabriek van Foxconn wordt ruim 70 procent van alle iPhones gemaakt. Dat nu 10 procent van de 200.000 werknemers vertrekken, betekent dat de fabriek minder kan produceren - zeker omdat eind oktober ook al medewerkers de fabriek ontvluchtten uit onvrede over de lockdown op het terrein. Mogelijk kan Apple de komende periode daardoor niet aan de vraag naar iPhones voldoen.

