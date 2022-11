Vandaag wedstrijden uit laatste twee poules

Welkom in dit blog

Het is de vijfde speeldag van het WK in Qatar met wedstrijden uit de laatste twee poules, G en H. De dag begint om 11.00 uur met de wedstrijd tussen Zwitserland en Kameroen. Om 20.00 uur is het de beurt aan titelfavoriet Brazilië, dat het opneemt tegen het Servië van Ajacied Dusan Tadic. Volgens Tadic is de nationale ploeg van zijn land jarenlang niet zo goed geweest als nu. „Iedereen praat over Brazilië maar dat kan ons motiveren. We zijn in topvorm, ik geloof in onszelf”, zei hij woensdag tijdens een persmoment.

De andere wedstrijden die op het programma staan, komen uit poule G. Om 14.00 uur speelt Uruguay tegen Zuid-Korea en om 15.00 uur speelt Portugal tegen Ghana. Sterspeler Cristiano Ronaldo kwam dinsdag nog in het nieuws toen bekend werd dat hij per direct stopt bij zijn Britse club Manchester United. De positie van de Portugees was onhoudbaar geworden nadat hij in een interview uithaalde naar de club en naar de Nederlandse oud-Ajaxtrainer Erik ten Hag.

