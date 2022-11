Een spel kun je – met steun van fans – ook zelf uitbrengen

‘Als ik zeg dat ik ga werken, vraagt mijn verloofde vaak: aan je spelletjes? Maar daar verdien je toch niets mee?” Michiel de Wit is eigenaar van de kleine spellenuitgever Gam’inBIZ. Een hobby-uitgever, noemt hij zichzelf. „Want het is vooral liefhebberij, ik heb er een IT-baan naast.”

Veel kleine uitgeverijen in Nederland bestaan „in de schaduwwereld tussen bedrijf en hobby”, zegt De Wit. „De meeste mensen die beginnen, geven een eigen spel uit. Maar veel auteurs hebben geen interesse in de zakelijke kant. Ik vind dat ondernemende juist leuk: een handleiding vertalen, de doos beter maken. Waarde toevoegen aan andermans spellen.”

De Wit had een Nederlands succes met vogelkaartspel Cubirds. „Voor een boek is vierhonderd stuks een normale eerste oplage. Voor een spel is dat duizend exemplaren. Van Cubirds heb ik zo’n tienduizend exemplaren verkocht, dat is voor spellen oké.”

In het Nederlandse taalgebied zijn vier grote uitgevers. Jumbo en Ravensburger bedienen in Nederland de massamarkt met evergreens als Monopoly, Risk, Koehandel. 999 Games en White Goblin Games zijn uitgeverijen van ‘het nieuwe spel’. De Wit: „Die hebben de markt twintig jaar geleden opengebroken.”

Als kleine speluitgever kún je alles zelf doen, van spelontwerp tot marketing en distributie. „Je bepaalt zelf het tempo, maar je moet ook alles zelf regelen”, zegt De Wit. De andere optie is om in zee te gaan met een grote (internationale) uitgever. „Dan regelen zij alles, maar ben je veel geld kwijt.” En sinds een paar jaar is er een derde route: Kickstarter.

Kraamkamer

„Kickstarter is een kraamkamer. Mensen kunnen er projecten crowdfunden”, zegt De Wit. „De oorspronkelijke gedachte was dat je daar iets van de grond kan krijgen wat anders niet lukt. Inmiddels is het vooral een marketingplatform. Je moet duizenden euro’s investeren om een campagne te draaien en mensen aan te trekken.”

De keuze aan spellen is mede door het extra aanbod van Kickstarter enorm. Bordspellensite BoardGameGeek telde 1.200 spellen die uitkwamen in 2021. „Voor de speler is dat goed”, zegt De Wit. „Voor uitgeverijen is het een uitdaging om bestaande titels langer in de markt te houden. De levensverwachting van een game is drie jaar. Je moet het in drie jaar terugverdienen, dan is het uitgedoofd. Zonde. Want de meeste spellen zijn niet bederfelijk.”

Op Kickstarter begonnen en nu beroemd





Gloomhaven

In dit coöperatieve avonturenspel strijden spelers met monsters. De loeizware doos bevat (schier) eindeloos veel scenario’s.

Asmodee, 1-4 spelers, € 140





Exploding Kittens

Wild kaartspel met kattenplaatjes. Wie de exploderende kat pakt, is af. In de tussentijd zit je elkaar dwars met spiek-, afpak- en schudkatten.

Asmodee, 2-5 spelers, € 20





Kingdom Death Monster

Extravagant luxe en duur rollenspel met plastic miniaturen. In de normale spellenwinkel zul je het niet snel vinden, maar op Kickstarter tellen liefhebbers gretig geld neer.

Kingdom Death, 1-4 spelers, € 410





Secret Hitler

Ja, het thema is controversieel. Maar dit sociale bedriegspel is een sterke variant van Weerwolven en Wie is de Mol?. De spelers zijn politici in de Weimarrepubliek. Sommigen zijn stiekem nazi’s en proberen fascistische wetten door te drukken.

Goat Wolf & Cabbage, 5-10 spelers, € 50