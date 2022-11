Op universiteiten groeit het ongemak. Met discussies over woorden die worden verboden of schilderijen die dienen te verdwijnen. Ongemak met wetenschappers die aanpassingen doen in hun onderzoek, om opdrachtgevers tevreden te stellen. De vraag of academici onafhankelijk moeten blijven, of juist meer activistisch moeten worden. De discussie of studenten wel een academische opleiding krijgen, als zij niet meer geconfronteerd mogen worden met denkbeelden die zij als kwetsend ervaren.

Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze vrijdag spreekt hij zijn oratie uit, over ‘Erasmus en de waarden van de wetenschap’.

Universiteiten sporen medewerkers aan om maatschappelijk betrokken te zijn, maar in de samenleving neemt de kritiek op de wetenschap toe. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij zich mengen in het publieke debat, maar daarbij krijgen zij vaker te maken met bedreigingen. Ontwikkelingen die raken aan de kern van het werk van alle docenten en onderzoekers: kwesties die de vraag opwerpen wat universiteiten eigenlijk zijn en welke waarden deze instituten moeten uitdragen.

Op de Erasmus Universiteit heeft dit debat de vorm gekregen van een universiteit-brede discussie, over wat de ‘Erasmiaanse waarden’ worden genoemd. Discussiëren over waarden blijkt niet zo gemakkelijk en leidt niet zelden tot schroom of schaamte. Het kan worden afgedaan als moraliseren, of het voorschrijven van persoonlijke waarden aan anderen. Een bedreiging van de persoonlijke vrijheid, die we als academici hoog houden.

Ieder mens heeft waarden. Die bepalen onze identiteit en onderscheiden ons van anderen. Daarnaast delen we veel waarden, die mensen met elkaar verbinden en gemeenschappen mogelijk maken. Dit sociale belang van waarden is lange tijd uit het oog verloren – ook in de politiek. De laatste politicus die een debat begon over waarden en normen was Jan Peter Balkenende, bij de start van zijn premierschap in 2002. Gerrit Zalm deed die poging toen smalend af als een vorm van „tegeltjeswijsheid”.

Rendement

Als je niet nadenkt over je eigen waarden, dan wordt je waarde door anderen bepaald. Op de universiteiten zijn de logica van de markten (het maken van rendement) en de logica van de bureaucratie (het streven naar efficiency) steeds belangrijker geworden. Onderzoekers kunnen gemakkelijk veel artikelen publiceren en daarmee ook onderzoeksgeld binnenhalen, maar dat maakt hen nog niet tot academische onderzoekers. Zeker niet als dit afbreuk doet aan hun wetenschappelijke integriteit.

Te veel onderzoekers voelen zich gedwongen om vragen aan te passen, gegevens te veranderen of conclusies anders op te schrijven. Dat blijkt uit The National Survey on Research Integrity, een enquête onder 6.800 onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. De helft van hen zegt zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan dubieuze onderzoekspraktijken. Als reden noemen zij externe druk: de pressie om financiering binnen te halen, de druk om te publiceren en eisen van opdrachtgevers.

Er is veel te zeggen over waarom de discussie over waarden zo op de achtergrond is geraakt. Een reden kan liggen in het postmoderne denken, waarin we gewend zijn geraakt om alle waarden te relativeren. Of in het neoliberalisme, dat het denken in termen van rendement en efficiency heeft gepromoot. Het kan de invloed zijn van new public managers, een groep van adviseurs en consultants die op universiteiten meer de toon van de discussies hebben bepaald dan docenten en onderzoekers.

Het is een ontwikkeling die begin jaren tachtig werd voorspeld door de filosoof Jürgen Habermas, die sprak van het gevaar van de ‘kolonialisering van de leefwereld’. Het systeemdenken van de markten (geld verdienen) en de bureaucratie (regels volgen) is steeds meer ons leven gaan bepalen, ten koste van de eigen waarden van organisaties. De vraag in ziekenhuizen wat goede zorg is, of bij woningcorporaties wat volkshuisvesting is. Wat de energie duurzaam, of de wetenschap onafhankelijk maakt.

De geest van de tijd lijkt echter te keren en waarden staan weer volop in de belangstelling, met name bij een jongere generatie filosofen. Onder wie Markus Gabriel, in Morele vooruitgang in duistere tijden (2021). Die waarschuwt niet zozeer voor het gevaar van moraliseren, maar vooral voor het ontbreken van discussies over waarden. Omdat dit organisaties kwetsbaar maakt voor ongewenste beïnvloeding en de medewerkers in onzekerheid laat over wat er van hen mag worden verwacht.

Laten we de discussie niet uit de weg gaan, als studenten eisen dat onderwerpen tijdens college niet mogen worden besproken. Dit zijn juist uitstekende gelegenheden om na te denken over de vraag wat de waarden zijn van academisch onderwijs. De vraag of we studenten moeten beschermen tegen andere opvattingen, of juist voorbereiden in het omgaan met diversiteit. Hoe we de studenten een veilige leeromgeving bieden, maar docenten hen toch kunnen uitdagen en uit hun comfortzone weten te halen.

Zelfzucht en polarisatie

We mogen van onderzoekers vragen dat zij maatschappelijk betrokken zijn, maar we moeten daarbij blijven nadenken over de onafhankelijkheid van de wetenschap. Op de momenten dat we academische onderzoekers vragen om externe gelden te zoeken, of onderzoekers ervoor kiezen om zich politiek te engageren. Dat kan een verrijking zijn van de wetenschap, maar ook een bedreiging van de onafhankelijkheid. Zaken die niet alleen de onderzoeker, maar de hele academische gemeenschap raken.

Discussie over gedeelde waarden dwingt mensen voorbij het eigen gelijk te denken, een vaardigheid die onder druk staat, in een samenleving waarin zelfzucht en polarisatie botvieren. Een openlijk debat over onze gedeelde waarden kan in ieder geval een einde maken aan het ongemak waarmee op universiteiten over kwesties wordt gesproken. Het kan ervoor zorgen dat de studenten en docenten, onderzoekers en opdrachtgevers weten waar ze aan toe zijn en welke rol zij hebben op de universiteit.